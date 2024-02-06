Бегут без оглядки: какие китайские автостроители не смогли закрепиться в России

Как и прогнозировали эксперты портала «АвтоВзгляд», китайские марки стали резко «резать» свои линейки после неудачных попыток подмять под себя российского потребителя. Более того: некоторые бренды и вовсе «сдулись». Впрочем, судите сами.

В пик массового ухода импортных автопроизводителей из России китайцы активизировались так, что буквально заполонили наш рынок всевозможными поделками практически во всех сегментах. Судите сами: если в 2022 году экспорт китайских авто в нашу страну в денежном эквиваленте превысил 1,1 млрд. долларов, то уже в 2023-м немногим меньше 10 млрд! По данным Федеральной таможенной службы РФ, доля «поднебесных» машин заняла более 92% импорта всех заграничных автомобилей. Вот только продаются – не значит, что покупаются.

Безусловно, китайцы так или иначе рванули в продажах, предложив голодным на «свежие тачки» россиянам альтернативу покинувшим рынок маркам. Однако неприличное увеличение цен, отсутствие надлежащего сервиса и запчастей, а также посредственное качество изготовления планомерно отразились на объеме реализации. К слову, у дилеров на начало 2024 года скопилось более 200 000 неликвидных авто из КНР.

И многие из наших новоявленных восточных партнеров (а только официально представленных брендов из КНР у нас ровно 44) вместо того, чтобы максимально опустить ценники, решили попросту слинять. Оно и понятно: со столь высокой маржинальностью (читай – сверхжадностью) далеко не уехать, чай не Porsche! Впрочем, стоит признать, что и без того они успели неслабо заработать.

Фото globallookpress.com

Возьмем, к примеру, изделия Li Auto – марки, о которой до прошлого года русский человек и слыхом не слыхивал. А в итоге бренд, даже официально не представленный в России, смог ворваться в ТОП-10 по объему продаж. А все потому, что Lixiang оказался дешевле «параллельно» завезенных европейских аналогов, да еще существенно мощнее и технологичнее.

Правда, тот факт, что после ДТП или разряда аккумулятора машину можно выбросить на помойку, ибо она банально не активируется без помощи специального софта, которого в России попросту нет, делает модель фактически одноразовой. Вероятно, именно поэтому ряд продавцов уже отказался от продажи псевдоинновационных авто, дабы не иметь проблем с потребителями.

Впрочем, не исключено, что «серые» дилеры решили не принимать заказы из-за возможного появления этих «китайцев» в официальном стоке. Во всяком случае, огромная партия Lixiang была замечена на территории бывшего подмосковного завода Mercedes-Benz, которым нынче ведает холдинг «Автодом», уже успевший намекнуть на грядущие продажи Li наряду с изделиями другой китайской марки AITO.

Фото производителя.

Но как будет решаться вопрос гарантии, ТО и «оживления» напрочь отключенных «повозок», пока непонятно. Хотя последний бренд вроде как взял под крыло бывший партер все того же «Мерседеса». А вот другой – самый, что ни на есть «официальный» пример.

Излюбленная россиянами марка Haval подчистила свою продуктовую линейку, выкинув из нее рамный внедорожник Н9 с дизельным мотором. А зачем, спрашивается, вообще его нужно было привозить в РФ, если спрос на дизельные «легковушки» в России ничтожно мала? Скажем больше: скоро модель полностью покинет рынок, хотя и о локализации нового поколения под Тулой китайцы все еще подумывают.

А товарищи из Changan, еще недавно кичившиеся самым широким модельным рядом в России, избавили свой кейс от кроссоверов CS55, CS75 и CS35 Plus. Да и невероятно дорогой премиальный электрокар Avatr 11 до сих пор не вывели в официальную продажу. Между тем, его вовсю и без стеснения предлагает ряд мощных автодилеров (например, «Авилон»), которые за спиной «живого» представительства торгуют «серыми» продуктами. Гарантия завода-изготовителя, естественно, отсутствует.

Фото globallookpress.com

А знаете ли вы о бренде Zotye? В любом случае, можете забыть. Те три модели, что завалялись в портфеле этой китайской марки, найти можно разве что у точечных продавцов. Да к тому же - двух-трехлетней давности. Сама компания об уходе из России не заявляла, как в свое время отнекивались от провала Lifan, Brilliance, Haima и тайваньский Luxgen. Но в итоге – ни фирм, ни автомобилей.

Правда, «Хайма» недавно «воскресла», явив нашему брату некие кроссовер и минивэн. Вот только дилерская сеть марки в РФ ограничивается жалкими десятью автосалонами. Сдюжат ли? Сомневаемся. Ведь от нас бегут даже такие гиганты IT-индустрии, как Xiaomi и Lenovo, что уж там говорить про штучных торгашей посредственного качества автомобилями. Хотя и права подразнить судьбу у них, как и у новоявленных VGV, Oting, M-Hero, да прочих «ноунеймов», в общем-то, никто не отбирает.