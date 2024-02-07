BMW рассекретила универсал 5-й серии Touring нового поколения

Компания BMW презентовала новый универсал 5-й серии. Автомобиль стал на 97 мм длиннее, на 32 мм шире и на 17 мм выше предшественника, хотя колесная база вытянулась на едва заметные 20 мм. Багажник подрос до 570 литров, а со сложенными спинками задних сидений — до 1700 литров.

Внешность BMW 5-Series Touring не преподнесла сюрпризов — передняя часть полностью копирует седан, а задняя была в той или иной степени засвечена на шпионских снимках и официальных тизерах.

Интерьер тоже повторяет внутреннее убранство четырехдверки — у новинки такой же изогнутый кластер с приборной панелью и тачскрином диагональю 14,9 дюйма на операционной системе iDrive 8.5. Кожаная обивка — только за доплату. Также среди опций есть панорамная крыша и топовая аудиосистема Bowers & Wilkins Surround Sound с 18 динамиками.

0/0 Фото: BMW

На вершине линейки универсалов — электрический i5 M60 xDrive Touring с двухмоторной силовой установкой мощностью 593 силы. С места до «сотни» он разгоняется за 3,9 секунды, а запас хода благодаря батарее емкостью 81,2 кВт⋅ч составляет 506 км.

У версии i5 eDrive40 есть только задний электромотор на 335 сил, а запас хода достигает 560 км. У гибридного 530е — 2,0-литровая «турбочетверка» и электромотор совокупной мощностью 295 сил. Остался в гамме и «мягкий» гибрид 520d с 2,0-литровым дизелем на 197 сил, задним или полным приводом на выбор.

Продажи нового BMW 5-й серии Touring стартуют в Европе в мае. «Заряженный» универсал M5 дебютирует позже — ближе к концу года.