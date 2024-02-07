Haval презентовал свой новый логотип

Компания Haval сменила логотип: минималистичный стиль и лаконичное цветовое решение сохранены, и он по-прежнему представляет собой название марки. Однако теперь мы видим совсем другой шрифт, отражающий, как говорят китайцы, динамику развития бренда, а заодно и подчеркивающий технологичность и инновационность.

Как сообщает пресс-служба Great Wall Motor, усовершенствованный логотип транслирует идею скорости и постоянного движения вперед. Он передает характер, ценности и главную миссию бренда — «делать инновации доступными для каждого».

— В России Haval также стремится менять существующие представления о мобильности, создавая интеллектуальные внедорожники и городские кроссоверы с широким набором опций комфорта и современных ассистентов водителя. Решительный характер бренда, фокус на технологии и стремление в будущее — все эти идеи визуально и стилистически представлены в новом логотипе Haval, — подчеркнул исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

В пресс-службе также напомнили, что название бренда Haval является производным от английской фразы I Have All — «У меня есть все», которая отражает стремление жить полной и гармоничной жизнью. Но вот когда именно мы увидим новые логотипы на автомобилях, представители марки не уточнили.