Гибридные внедорожники Tank 500 Urban начали выдавать клиентам

Tank — «внедорожный» суббренд концерна Great Wall — объявил о российском запуске Tank 500 Urban еще в середине января, уточнив, что «живые» продажи начнутся в феврале. И свое слово китайцы сдержали — как выяснилось, автомобили уже начали выдавать первым покупателям.

О том, что несколько внедорожников Tank 500 в новой версии Urban на днях были переданы клиентам, рассказал нашим коллегам из «Российской газеты» директор «Авилон Tank» Александр Савельев. «Данной моделью многие интересуются — все благодаря техническому оснащению, эффектному внешнему виду, мощности и комфорту», — подчеркнул представитель дилерского холдинга.

Напомним, что внедорожник оснащается гибридной силовой установкой на основе 2,0-литрового турбодвигателя мощностью 245 «лошадей» и электромотора на 54 силы, 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

С места до «сотни» Tank 500 Urban разгоняется за 7,9 секунды и в комбинированном цикле расходует 8,5 литра бензина на 100 км — на три литра меньше, чем внедорожник с V6. При этом у модели осталась трансмиссия с муфтой подключения передней оси, демультипликатором и блокировками колесных дифференциалов. Установленный третий ряд и тяговая батарея «вытеснили» запасное колесо на багажную дверь.

Стоит Tank 500 Urban на сегодняшний день от 6 299 000 рублей.