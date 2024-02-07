Пять досадных «фишек» китайских автомобилей, которые раздражают их владельцев

Некоторые машины из КНР полностью устраивают своих владельцев. А у других моделей обнаруживаются «ложки дегтя», к которым их обладателям приходится с трудом привыкать.

История по-настоящему массового пришествия китайского автопрома на отечественный рынок еще не отметила даже своего двухлетнего юбилея, а российские автомобилисты уже много чего успели узнать о природе машин от нашего восточного партнера. Как с точки зрения их достоинств, так и недостатков. В том числе и заложенных конструкторами ТС из Поднебесной особенностей (назовем это так), которые сложно объяснить с точки зрения логики и эргономики.

Возьмем, к примеру, такую полезную опцию как обогрев задних сидений. Казалось бы: что в ней можно сделать не так? В Changan дали ответ на этот вопрос. В кроссовере CS35 Plus New обогрев заднего дивана включается одной кнопкой. После чего начинает нагреваться все его сиденье целиком. Хорошо, если тепло требуется пятым точкам обоих пассажиров. В противном случае как минимум один из них будет страдать либо от перегрева, либо от холода в своих «нижних регионах».

А вот перед нами новенький Exeed VX. Физическая кнопка в его салоне (кроме блоков управления стеклоподъемниками и регулировок кресел) только одна. Она отвечает за запуск двигателя. Все остальные – сенсорные. Что, по мнению конструкторов, придает машине имидж дико продвинутого технологически агрегата.

Но в данном случае произошел явный перебор: кнопка включения «аварийки» тут тоже – сенсор! То есть если что-то случится с электронной системой автомобиля, ты в нем даже аварийную сигнализацию активировать не сумеешь. Да и располагается эта кнопка на центральном подлокотнике. Случайно ее коснуться – раз плюнуть...

Фото: globallookpress.com

Как и с привычкой довольно многих моделей «китайцев» (от Hongqi до Jetour и прочих) назойливо бибикать каждый раз, когда водитель посмеет покинуть машину с брелоком-ключом при работающем моторе. Вышел помочь загрузиться в салон ребенку или даме – весь мир узнает об этом благодаря громкому «би-би-би». В сильный снегопад решил притормозить и оббить налипший на «дворники» лед – на тебе опять «би-би». И далеко не у всякой модели эту дурацкую «напоминалку» можно отключить!

Как и так называемое «приветствие», кстати. Им грешат очень многие китайские легковушки. Каждый раз, когда ты отпираешь машину и распахиваешь водительскую дверь, на мониторе «мультимедийки» начинается проигрыш видеоролика с бессмысленно-абстрактными фигурами и звучит не менее абстрактная мелодия. Чтобы было красиво! Не удивлюсь, если владельцы таких авто после нескольких месяцев подобного рода эстетических издевательств начинают тихо ненавидеть свое авто.

Избыточная сигнализация – это вообще «конек» китайцев. Примером улучшайзинга, который на практике лишь раздражает, может служить вполне себе хорошая машина – кроссовер Geely Monjaro. Ездовые режимы у него меняются путем вращения специальной «шайбы» на центральном тоннеле. И каждое переключение сопровождается своеобразным звуковым сигналом. Спрашивается: зачем? На случай, если водитель слепой и не видит что делают его руки?

Неизвестно, как к этой особенности машины относится большинство обладателей Monjaro. Скорее всего, стараются как можно реже прикасаться к этой «крутилке» и философски реагировать на бессмысленные звуки. Как и их коллеги-владельцы прочих «китайцев», наделенных странными «фишечками».