GAC M8 второго поколения готов к старту российских продаж

«Второй» GAC M8 получил Одобрение типа транспортного средства, которое позволяет импортировать автомобили на территорию стран ЕАЭС, а значит, скоро он появится у дилеров китайской марки. Впрочем, в России уже продаются «серые» минивэны — по цене от 5 до 8 млн. рублей в зависимости от комплектации.

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на ОТТС для стран ЕАЭС, минивэн GAC M8 второго поколения получил дизайн, идентичный китайской версии Master Edition 2023 модельного года. Габариты автомобиля составляют 5212х1893х1823 мм, колесная база — 3070 мм, у него передний привод и 7-местная компоновка салона.

Под капотом GAC M8 — 2,0-литровый двигатель 4B20J1 мощностью 231 л.с. и 8-ступенчатый «автомат» Aisin TG-81SC. Передняя подвеска — стойки МакФерсона, задняя — многорычажка.

В списке оборудования GAC M8 второго поколения есть климат-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, включая надувные «шторки», а также панорамная крыша. Опционально будут доступны и задние «эирбеги».

Предшественник GAC M8 по имени GN8 уже покинул российский рынок — его убрали с официального сайта марки. Диапазон цен на эту модель составлял от 3 399 000 до 4 199 000 рублей. Когда начнутся продажи новинки, пока не сообщается.