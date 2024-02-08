Санкционный беспредел: Hyundai продолжает сертифицировать в России свои машины

Пока европейские, американские и потакающие им японские автопроизводители упорно делают вид, что им российский автомобильный рынок совсем не нужен и не актуален, корейцы настойчиво и целеустремленно делают свое дело – держат дверь в нашу страну открытой. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Шахматная доска российского авторынка, которая совсем недавно была перевернута, никак не обретет осознанный вид. Вроде как ставка сделана на китайские марки и модели, но и те не выглядят убедительно, а привычные и популярные бренды пока возвращаться не намерены. Или просто не могут, боясь вызвать гнев одряхлевших, но все еще могучих «небес». Впрочем, с последним можно уже поспорить. Не с трясущимися руками и визуальными галлюцинациями «гегемона» – тут слишком много «пруфов» – а с намерениями автопроизводителей.

Так, компания Hyundai, намедни совершившая классический гамбит – корейцы пожертвовали целым российским заводом, но сохранили глобальные возможности – внезапно вновь всплыла в информационном поле. Не официальным заявлением, конечно, а короткой строкой в отчете госучреждения: на сайте Росстандарта появилось новое одобрение типа на автомобиль Hyundai Solaris. Интерес вызывает тот факт, что, внимание, не только заявителем, но и изготовителем указан «Хендэ Мотор Мануфакторинг Рус». Что же это значит?

Предвидя тяжелый и статный довод о том, что, мол, заявку подали давно и вот только-только бюрократическая машина провернула своими ожиревшими шестеренками, скажем: тоже так думали, но решили проверить. Работа такая -- проверять. Опросив профильных специалистов, не имеющих отношения к госорганам сертификации, получили следующие вводные.

Фото globallookpress.com

Если сертифицируют «невиданную зверушку», о которой ранее в России никто не знал, кроме ортодоксальных поклонников избранного автомобильного бренда, то получение всей необходимой для ввоза и последующей продажи машины документации займет от полугода до 8 месяцев. Продление сертификата на уже ранее сертифицированную модель ТС – около трех месяцев. Обновление одного из параметров – строчки в документе – до месяца.

Это что же выходит? Корейцы подавали документы, как минимум, в 2023 году? Когда санкционное давление, издаваемое всем рукопожатным миром, должно было вот-вот раздавить российскую экономику вместе с народом в лепешку? Это что за подковерные интриги, идущие в разрез с единым вектором движения вашингтонского обкома? А как же громогласные, уже до хрипа, заявления с брюссельской конторки, издаваемые профильным специалистом по женскому здоровью? Неужто стратегические планы янки не подкреплены непреложными договоренностями?

Не знаем, кому верить, но факт остается фактом: корейцы упрямо остаются на российском рынке, не желая никуда с него уходить, и налаживают выпуск новых автомобилей. Первая зарница нового дня? Похоже, мистер Такер Карлсон привез в Москву не только камеры.