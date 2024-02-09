Кроссовер Exeed RX получил в России более доступную версию

Линейка Exeed RX, которая прежде включала единственную комплектацию Platinum, пополнилась новой, более доступной версией Prestige — ее прайс на 300 000 рублей ниже. Да, можно сэкономить — правда, придется мириться с отделкой салона черным кожзамом вместо натуральной кожи трех вариантов расцветки и другими «лишениями».

Так, судя по информации, размещенной на официальном сайте Exeed, владельцы RX в комплектации Prestige не найдут аудиосистему Sony с 14 динамиками — вместо нее установили простую акустическую систему с восемью динамиками. У переднего пассажира не будет массажа, у задних — вентиляции кресел. Также в списке оборудования нет функции ионизации и ароматизации воздуха, проекции логотипа Exeed в передних дверях и системы предупреждения о наезде сзади (RCW).

Что осталось? Изогнутый 24,6-дюймовый дисплей, панорамная крыша, «зимний» пакет, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев кресел второго ряда, проекционный экран, голосовой помощник и система кругового обзора. Силовой агрегат тот же — двухлитровый турбомотор на 249 л.с. и семиступенчатый «робот». Привод — полный.

В максимальной комплектации Platinum автомобиль стоит 5 450 000 рублей без учета маркетинговых предложений, в то время как версия Prestige обойдется ощутимо дешевле — в 5 150 000 рублей.