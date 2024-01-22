Китайцы нашли способ лишить корейский автопром «американской мечты»

Сейчас американские власти, слегка тронувшиеся разумом на экологической повестке, всячески стимулируют увеличение в автопарке страны доли электромобилей и гибридов. Но китайским автобрендам путь на жирный североамериканский рынок усыпан, образно говоря, колючей проволокой, капканами и волчьими ямами.

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, как, несмотря ни на что, китайцы умудрились просочиться в этот «бастион» через производство аккумуляторов для «будущего авторынка США» — электротранспорта. Ведь более 60% литиевых батарей для «электричек» в мире выпускают в той же КНР, как и 70% синтетического графита, необходимого для выпуска АКБ.

Это означает, что в любой гибридной или электрической корейской легковушке тоже имеются комплектующие от китайского поставщика. Все бы ничего, но для компании, которая собирается торговать перспективным автотранспортом на самом «сладком» рынке мира — в США — это смерти подобно.

Дело в том, что несколько лет назад янки ради борьбы с китайским экономическим влиянием приняли закон, согласно которому совместное предприятие, в котором более 25% акций принадлежит китайскому собственнику, классифицируется как «иностранная организация, вызывающая беспокойство». То есть абсолютно все иностранные автобренды в США сейчас (по факту) сотрудничают с такими «беспокоящими» компаниями. Выходит, что с будущего года они не смогут рассчитывать на преференции со стороны властей страны. Например на специальную налоговую скидку.