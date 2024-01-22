Китайцы нашли способ лишить корейский автопром «американской мечты»

Сейчас американские власти, слегка тронувшиеся разумом на экологической повестке, всячески стимулируют увеличение в автопарке страны доли электромобилей и гибридов. Но китайским автобрендам путь на жирный североамериканский рынок усыпан, образно говоря, колючей проволокой, капканами и волчьими ямами.
Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, как, несмотря ни на что, китайцы умудрились просочиться в этот «бастион» через производство аккумуляторов для «будущего авторынка США» — электротранспорта. Ведь более 60% литиевых батарей для «электричек» в мире выпускают в той же КНР, как и 70% синтетического графита, необходимого для выпуска АКБ.
Это означает, что в любой гибридной или электрической корейской легковушке тоже имеются комплектующие от китайского поставщика. Все бы ничего, но для компании, которая собирается торговать перспективным автотранспортом на самом «сладком» рынке мира — в США — это смерти подобно.
Дело в том, что несколько лет назад янки ради борьбы с китайским экономическим влиянием приняли закон, согласно которому совместное предприятие, в котором более 25% акций принадлежит китайскому собственнику, классифицируется как «иностранная организация, вызывающая беспокойство». То есть абсолютно все иностранные автобренды в США сейчас (по факту) сотрудничают с такими «беспокоящими» компаниями. Выходит, что с будущего года они не смогут рассчитывать на преференции со стороны властей страны. Например на специальную налоговую скидку.
Благодаря ей розничная цена электромобиля в салоне снижается на $7500. А также окажутся за бортом программы дополнительного «государственного кешбэка» для каждого приобретателя «электрички». С 1 января 2024-го в его рамках полагается $7500 покупателю новой машины, а $4000 — подержанной.
Что, в частности, приведет к обрушению продаж электротранспорта корейских марок в Америке. А поскольку машины с ДВС заокеанские власти планомерно придушивают, перспективы у «азиатов» на североамериканском континенте становятся призрачными. Проблема стоит настолько остро, что Hyundai Motor Group совместно с «аккумуляторными» подразделениями Samsung и LG письменно призвали правительство США отложить введение закона о субсидиях для автомобильных компаний, отказавшихся от всего китайского.
Этакий вопль из серии «а нас-то за что?». А за то! В отличии от всего прочего мира, китайцы сделали правильную ставку на скупку месторождений лития и редкоземельных металлов по всему миру. А также на развитие производства компонентов для «зеленой энергетики». Пока Запад и его сателлиты бредили планами «зеленого перехода» и изобретали под это дело законы.
А теперь бизнесмены из КНР втихую ухмыляются наблюдая, как их экономические враги из США, Япони и Кореи (да и из Европы тоже!), силятся выскочить из объятий «экологической удавки», которую сами на себя усердно накидывали последние 15—20 лет.