Чужой среди своих: изучаем кроссовер Hongqi HS5

Китайская компания Hongqi позиционирует себя как премиальный автомобильный бренд с полноценной линейкой седанов и кроссоверов. Но как показалось порталу "АвтоВзгляд", «младшенький» полноприводный представитель марки – Hongqi HS5 – стоит в ней несколько особняком.

Внешность Hongqi HS5 заметно выделяется на фоне собратьев по бренду. Да, на его «лице», как и у них, визуально доминирует никелированный «китовый ус» решетки радиатора. Но тут вы не увидите даже намека на кричащее послание «хочу быть Роллс-Ройсом», характерное для прочих моделей Hongqi. Это не удивительно, поскольку их «рисовал» выходец из Rolls-Royce. Лично я не могу отделаться от мыли, что в экстерьере HS5 присутствует нечто от Maserati Levante. При всех явных различиях между итальянской машиной и этим «китайцем». Какой-то неуловимый дух. Этому, в принципе, тоже можно найти логическое объяснение: внешность HS5 создали в Italdesign.

Пухленький кузов с острыми углами передней оптики, интеллигентный передний бампер с противотуанками. К счастью, обошлось без ставшей уже чуть ли ни «китайским стандартом» полосы стопсигнала между правой и левой задними блокфарами! Сейчас это смотрится практически как прорывной дизайн. Хотя кроссовер сам по себе уже не мальчик. Его вывели на внутренний рынок почти пять лет назад. Это в России он появился вот только что, на волне автомобильной «китайской экспансии».

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Внутри HS5, на удивление, не вызывает каких-либо вопросов. В отличии от многих прочих современных китайских машин. Примерно так вполне мог бы выглядеть салон премиального ТС, если бы его лет пять назад попробовали сообща сделать, скажем, Mercedes и Hyundai.

Отделка качественной кожей, приборная доска – большой красивый цветной дисплей. Тачскрин мультимедийной системы (12,3 дюйма) «прилип» к ее правому краю – как на «немцах» 5-7-летней давности или на более современных «корейцах». Все кнопочки-крутилочки – на своих местах: с эргономической точки зрения: особых придирок тут нет.

Меню развлекательной системы я бы назвал слегка запутанным – но кому сейчас легко с этими «китайцами»... И, кстати, в отличии от подавляющего большинства современных машин из Поднебесной, у Hongqi HS5 имеется более-менее пристойная радиоантенна. На абсолютно всех прочих машинах родом из КНР, побывавших в моих руках за последний год, для прима FM-сигнала явно используется что-то вроде ржавого гвоздя.

Не очень понравилось водительское кресло: из-за минимальной боковой поддержки и традиционно короткого для «китайцев» сиденья. Задние пассажиры HS5 жаловаться на дискомфорт права не имеют никакого. Места для их ног полно, пятой точке и спине предостаточно – несмотря на наличие панорамного люка.

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Что касается ходовых качеств, то отточенной управляемости от этого кроссовера ждать не стоит. Нет, рулится он вполне себе прилично. И крены в быстрых поворотах – не страшнее. чем у большинства конкурентов. Но его рулевому управлению я бы добавил чуток остроты.

А еще подвеске недостает собранности: на крупных выбоинах колеса иной раз демонстрируют некоторую расхлябанность. Хотя не исключено, что это связано с какими-то недочетами алгоритмов электронной системы управления жесткостью амортизаторов.

Двухлитрового турбомотора мощностью 224 л.с. Hongqi HS5 хватает. При разгоне до 100 км/ч кроссовер показывает результат в 8,7 секунды. Для нормального пользователя этого хватит «за глаза». Трансмиссия тут можно сказать классическая: постоянный полный привод и 6-ступенчатый «автомат». Хорошо, что не «робот». А то пришлось бы нюхать вонь паленого двухдискового сцепления каждый раз, когда мне приходилось парковаться в полуубранном от снега дворе родной многоэтажки.

«Шайба» выбора режимов работы силовых агрегатов предлагает пять вариантов: экономичный, комфортный, спортивный, внедорожный и движение по снегу. Методом преребора пришел к выводу, что «комфорт» – это оптимально.

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Месить снежную кашу при таком положении «кругляша», расположенного рядом с селектором КП, оказалось ничуть не сложнее чем при «внедорожном» или при «снеге». А «спортрежим» в условиях городских заторов-светофоров оказался просто бессмысленным. Да, машина рвет с места. Да, мотор жужжит на повышенных оборотах. Но через 100 метров после старта ты все равно жмешь на тормоз перед камерой или «лежачим полицейским»...

Бензина, надо сказать, Hongqi HS5 потребляет прилично. Производитель обещает «усредненный расход» на уровне 8,2 литра на 100 км пробега. На практике, в стандартном московском трафике, борткомпьютер HS5 демонстрирует 16-17 л/100 км. А лучшего показателя экономичности – 8,9 л/100 км – мне удалось добиться лишь при достаточно долгом движении на круиз-контроле со скоростью 80 км/ч. Да и бог с ней, с экономичностью. Если у тебя в кармане есть без малого 5 млн. рублей, чтобы приобрести начальную комплектацию Hongqi HS5, о таких мелочах как расходы на бензин можно не задумываться.