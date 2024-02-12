Эксперты назвали самые популярные в России автомобили с полным приводом

Если средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом в интернет-объявлениях по итогам 2023 года составила 4 080 000 рублей, то средняя цена подержанной машины со всеми ведущими колесами достигла 1 870 000 рублей. А наибольшим спросом и в том, и в другом сегменте пользуется отечественная «Нива».

Самой популярной моделью на «вторичке» в 2023 году стала LADA 4x4 — она заняла 8% рынка, а ее средняя цена составила 400 000 рублей. На втором месте — Chevrolet Niva с долей в 4% и средней стоимостью в 500 000 рублей. На третью строчку рейтинга вышел BMW X5 со средней ценой 3 110 000 рублей — на долю немецкого кроссовера пришлось 2,6% продаж. Четвертое место поделили Toyota RAV4 и Land Cruiser — с долей в 2,2%. А на пятом оказался Kia Sportage — с долей в 2%.

Если же говорить о рынке новых автомобилей, то в сегменте полноприводных автомобилей лидируют LADA. Возглавила рейтинг Niva Legend с долей в 22,3% и средней ценой 940 000 рублей, а за ней расположилась Niva Travel — 7% и средняя стоимость 1 200 000 рублей. На третьем и четвертом местах — «китайцы» Geely Monjaro и Tugella с 2,2% и 2% рынка соответственно. Замыкает пятерку Haval Jolion с долей 1,9%.