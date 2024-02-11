Не озирайтесь кругом за рулем: тест-драйв обновленного Exeed VX

Премиальный «китаец»? Оксюморон, хохма, вздор! Именно так уничижительно мы оценивали это диковатое явление, въезжая на своих «европейцах-японцах-корейцах» в новое десятилетие. Но пока автожурналисты соревновались в мастерстве сарказма, публикуя колкие обзоры, полные порицания, едких метафор и досадных аналогий, «поднебесные» автостроители трудились — внимательно прислушивались к отзывам, вносили коррективы, совершенствовались. И семена той самой премиальности таки пробились через посредственную почву, сдобренную усердием и твердым желанием реализовать амбиции. Прекрасный тому пример — обновленный Exeed VX.

Ставить Exeed VX в один ряд с такими почтенными представителями сегмента, как флагманы «внедорожных» линеек BMW, Mercedes-Benz и Audi, конечно, рано. Да и до «Лексусов-Инфинити», считавшихся низшей границей премиума, откровенно говоря, наш главный герой пока не дотягивает. И дело не в материалах отделки, не в дурно настроенных агрегатах, тоскливой динамике или расхлябанном поведении — нет, это все не про посвежевший VX, хотя огрехов он не лишен. Дело — в тонких ощущениях, восприятии картины, пусть и неплохой, в целом. Но давайте обо всем по порядку.

Если дорестайлинговый Exeed VX «рисовал» небезызвестный дизайнер Кевин Райс, успевший отметиться и в Mazda, и в BMW, то команду, работавшую над обновленной версией кроссовера, возглавил Кристофер Роудс, в чьем резюме значатся Honda, General Motors и Mercedes-Benz. Так что, полагаю, вопрос «Почему интерьер актуального VX так сильно перекликается с внутренним убранством Mercedes-Benz EQS?» сразу можно закрыть. А ведь действительно — здесь нас тоже приветствует гигантская стеклянная панель, заслоняющая три отдельных дисплея. Красиво? Красиво. Удобно? Не очень.

0/0 Фото: Exeed

Новомодные тачскрины напрочь лишили обитателей салона физических клавиш. А мультимедийка обновленного VX хотя и оснащена высокоскоростным процессором с 8 ядрами и 16 Гб оперативной памяти, но все равно подтормаживает. Особенно, когда «играешься» с правым, пассажирским экраном. К тому моменту, как загрузится прогноз погоды, эта самая погода успеет трижды измениться.

Очевидно, представив хмурые лица противников тотальной «дисплеизации», китайцы из Exeed все же пошли на компромисс. Основные кнопки, позволяющие скорректировать мощность «климата», выбирать режим движения или вызвать изображение с камер кругового обзора, они вынесли на отдельную панельку центральной консоли, являющейся в то же время подлокотником. Хорошо — не надо каждый раз тянуться к экрану. Плохо — эти клавиши тоже сенсорные.

Группа журналистов, испытывавшая Exeed VX в целом и решение с небольшой сенсорной панелью в частности, разбилась на два лагеря. Одни жаловались на то, что локоть правой руки постоянно цепляет неосязаемые кнопки, активируя то «аварийку» (да-да, она у VX тоже нефизическая), то обдув, то что-то еще. Наш же экипаж столкнулся с другой проблемой, противоположной — клавиши упрямо игнорировали требования-касания. Так что если вдруг обновленный VX нагло влезет перед вами в потоке и не поблагодарит «морганием», не обижайтесь — не исключено, что он просто не может.

0/0 Фото: Exeed

Не менее раздражающее решение — система мониторинга состояния водителя. Камера-шпион сидит в левой передней стойке и, словно строгий учитель, лупит водителя по ушам нервирующим голосовым предупреждением каждый раз, когда тот отклоняет голову от «правильной» траекториии. Смотреть по зеркалам — ок. «Подзалипнуть» в мультимедийке хотя бы на пару секунд — «Здравствуйте, не озирайтесь кругом за рулем, безопасное вождение важнее». Ей-богу, разбуди меня теперь посреди ночи — поприветствую этой фразой.

«Отключать не пробовали?» — быть может, спросите вы. Пробовали, конечно. После долгих скитаний по бесконечным вкладкам информационно-развлекательного комплекса таки нашли нужную иконку. Однако нюанс в том, что режим тишины действует лишь до тех пор, пока включено зажигание. Перезапустите мотор — и снова «Здравствуйте, не озирайтесь кругом за рулем…». Впрочем, в российском офисе Exeed говорят, что эту жалобу китайцам уже передали.

В остальном, на мой взгляд, без откровенных промахов. Приятные ладони материалы отделки, две беспроводные зарядки для смартфонов, трехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, ароматизатор с тремя капсулами, королевское сиденье переднего пассажира — с оттоманкой и массажем. Салон просторный, и комфортно в нем везде. На третьем ряду, конечно, с оговорками, но даже рослые седоки макушкой о потолок чечетку на неровной дороге не отбивают.

0/0 Фото: Exeed

Если необходимости в галерке нет, то логичнее спинки задних кресел сложить (что удобно, кстати, для этого предусмотрен электропривод) — тогда в вашем распоряжении окажется 784 литров полезного багажного пространства. По меркам класса объем грузового отсека нормальный. Выраженной ступеньки нет. Как нет в небогатом подполье и полноразмерного запасного колеса.

И если салон у рестайлингового Exeed VX абсолютно новый, то экстерьер претерпел лишь незначительные корректировки. Китайцы переосмыслили решетку радиатора, воздуховоды, бамперы и задний спойлер, избавились от нелепой накладки на капоте, пересадив логотип на крышку моторного отсека. Фары все так же потеют. Силуэт, геометрия и габариты — без изменений. Разве что на 4 мм увеличилась высота. А, и освежился дизайн дисков, обутых отныне в шины с 50-м профилем.

Кому-то, возможно, будет интересно узнать, что цинковым слоем обделена только крыша Exeed VX — классика. В каркасе кузова доля высокопрочной стали достигает 70%. Подушек безопасности не шесть, а целых десять. Появилась в том числе и центральная — та, что не дает водителю и переднему пассажиру «встретиться» головами после удара. А по C-NCAP (китайская методика краш-тестов) этот кроссовер получил 5 звезд (94,2%).

0/0 Фото: Exeed

Как по мне, так самое любопытное и полезное новшество внедрено в трансмиссию. На радость любителей АКП семиступенчатый «робот» уступил место восьмидиапазонному «автомату» Aisin. Да, Exeed VX — далеко не единственный «китаец» с японской коробкой. Однако — один из очень немногих, где эта самая коробка должным образом настроена. Не шапочно знакома, а именно подружена с мотором.

Больше никаких толчков и задержек. Своевременное перещелкивание передач, решительное, но не истеричное ускорение, предсказуемость. Чувствуется, что в приоритет инженеры ставили именно плавность. И как бы ни хотелось избежать избитой аналогии с морским судном, но идет грузный Exeed VX по дороге так же спокойно, ровно и гордо. Причем даже режим «спорт», оттягивая момент перехода на более высокую передачу и подключая на разгоне заднюю ось, не превращает вельможу в суетолога. И это, как мне кажется, хорошо — ну не к лицу семиместным SUV псевдоспортивные повадки.

Испытать в деле остальные режимы езды, коих в общей сложности теперь семь, нам не удалось — маршрут тест-драйва предусматривал лишь ровный асфальт, немного нежной грунтовки и короткий снежный участок, на котором не зароется даже переднеприводная «пузотерка». Поэтому здесь — только теория: Exeed VX обзавелся новой электрогидравлической муфтой BorgWarner шестого поколения, а вместе с ней появились и те самые дополнительные режимы «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье».

0/0 Фото: Exeed

Отдельной похвалы заслуживает модернизированная ходовая, получившая новые алюминиевые поворотные кулаки и гидравлическую втулку переднего рычага. Если подвеска дорестайлинговой машины грешила тряской и раскачками, то система обновленной куда более сбалансированная. Опять же, выше плавность хода, лучше управляемость. Хотя грубых неровностей Exeed VX побаивается: на одном из «лежаков» при умеренной скорости подвеску таки пробило. То есть плавность и аккуратность зеркально требуются и от водителя.

Что еще порадовало, так это приличная — для китайского автомобиля — шумоизоляция. В салоне действительно тихо: разве что иногда прорывается движок (например, при стремительном разгоне в том же «спорте») и ненавязчивым фоном шуршат по голому асфальту шипованные шины. Но это, правда, совсем не критично. В иных немецких машинах — премиальных, замечу — порой слышно, как скребут покрышки соседних авто.

Что в итоге? Я бы сказала, что Exeed VX с обновлением однозначно «вырос». И если вас не смущает отсутствие физических клавиш, настырный контролер (который «не озирайтесь кругом за рулем») и серьезный прайс, уходящий за 6,5 млн. рублей, то этот автомобиль вполне можно рассматривать к покупке. Краснеть он не заставит ни на парковке пафосного ресторана, ни на дороге. Потому что в самом деле уже очень неплох. И если китайцы не свернут с правильного пути, то через несколько лет из этого премиального ростка вполне может подняться крепкое дерево, укрывающее своими могучими ветвями самых привередливых и требовательных покупателей.