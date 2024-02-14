Круче Toyota Land Cruiser 300: обзор роскошных и недорогих рамных внедорожников

Факт остается фактом: лакокрасочное покрытие нового «Крузака» по-прежнему страдает уязвимостью к «пескострую» и появлению злокозненных желтых жучков. Не шибко изменились и тормоза, которые, как и раньше, посредственно замедляют огромную махину, а суппорты традиционно «ловят клин».
Про спорный, ничем не выдающийся дизайн, особенно с кормы, говорить и вовсе не имеет смысла. Как, собственно, и восхищаться оформлением салона и «инновационными» опциями, коих в Toyota Land Cruiser 300 нет от наречия «вообще». Быть может, магия бренда и помогла бы дилерам распродать легендарную модель, если бы не собственная жадность продавцов.
А покупатели, как видно, не готовы тратить 15 000 000 рублей на новый «Кукурузер» со старыми «болячками». Тем более, что на рынке хватает куда более интересных автомобилей с рамой и полным приводом, сдобренных суперсовременными функциями и небывалым уровнем комфорта и управляемости. О них, собственно, и поговорим.
LINCOLN NAVIGATOR
Понятное дело, что на бюджетные аналоги рассчитывать нам совсем не приходится, но даже 13 миллионов – явно меньше, чем начальная цена «Крузака». Особенно учитывая тот факт, что американский внедорожник несоизмеримо комфортнее и шикарнее. Более того: «Навигатор» умеет самостоятельно рулить, подстраиваться под изменения дорожного покрытия и удивлять различными аудиовизуальными эффектами мультимедийно-развлекательного комплекса. Да и мотор здесь выдает целых 446 л.с., работая в связке с современнейшим 10-ступенчатым «автоматом». А внешний вид этого «монстра» вызывает восторг не только у автовладельца, но и соседей по потоку.
GMC YUKON
Чуть меньше – 426 сил – развивает движок не менее американского внедорожника, который выудит из кошелька будущего владельца 12 000 000 рублей. За эту сумму покупатели получат «здоровяка» с развешанными по салону экранами мультимедийного центра, системой полуавтономного управления, лазерной оптикой и невероятным количеством всевозможных систем, способствующих комфорту и безопасности. Материалы отделки провоцируют изумление, а экстерьер – бурную реакцию, замешанную на зависти. Особенно у тех, кто такие машины раньше видел лишь на картинках и в своих влажных фантазиях.
CHEVROLET TAHOE
Наконец, «Тахо» – легендарный заокеанский внедорожник, который попросит за себя немногим больше 10 000 000 рублей. И это с антиналоговым двигателем мощностью в 343 «жеребца», брутальной внешностью и умопомрачительным салоном, приправленным исчерпывающим набором разножанровых опций и умных электронных ассистентов.
Альтернативой может стать более производительная версия о 360 «скакунах» с дополнительным внедорожным пакетом для самых отъявленных покорителей «офф-роуда». Но если вам и этого покажется мало, то вариация High Country предъявит 426 «лошадей» и опцион, который поклонникам Land Cruiser даже и не снился.