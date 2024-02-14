Круче Toyota Land Cruiser 300: обзор роскошных и недорогих рамных внедорожников

Прайсы на новый Toyota Land Cruiser 300 в среднем по больнице стартуют на российском рынке от 15 000 000 рублей. Дорого? Еще как! Именно поэтому на улицах их практически не видно. Тем более, что за эти деньги японцы не смогли предложить в своем автомобиле ничего уникального. Да что там говорить, если некоторые «косяки» так и остались не выправленными. Впрочем, всегда есть альтернатива.

Факт остается фактом: лакокрасочное покрытие нового «Крузака» по-прежнему страдает уязвимостью к «пескострую» и появлению злокозненных желтых жучков. Не шибко изменились и тормоза, которые, как и раньше, посредственно замедляют огромную махину, а суппорты традиционно «ловят клин».

Про спорный, ничем не выдающийся дизайн, особенно с кормы, говорить и вовсе не имеет смысла. Как, собственно, и восхищаться оформлением салона и «инновационными» опциями, коих в Toyota Land Cruiser 300 нет от наречия «вообще». Быть может, магия бренда и помогла бы дилерам распродать легендарную модель, если бы не собственная жадность продавцов.

А покупатели, как видно, не готовы тратить 15 000 000 рублей на новый «Кукурузер» со старыми «болячками». Тем более, что на рынке хватает куда более интересных автомобилей с рамой и полным приводом, сдобренных суперсовременными функциями и небывалым уровнем комфорта и управляемости. О них, собственно, и поговорим.

Фото производителя.

LINCOLN NAVIGATOR

Понятное дело, что на бюджетные аналоги рассчитывать нам совсем не приходится, но даже 13 миллионов – явно меньше, чем начальная цена «Крузака». Особенно учитывая тот факт, что американский внедорожник несоизмеримо комфортнее и шикарнее. Более того: «Навигатор» умеет самостоятельно рулить, подстраиваться под изменения дорожного покрытия и удивлять различными аудиовизуальными эффектами мультимедийно-развлекательного комплекса. Да и мотор здесь выдает целых 446 л.с., работая в связке с современнейшим 10-ступенчатым «автоматом». А внешний вид этого «монстра» вызывает восторг не только у автовладельца, но и соседей по потоку.

Фото производителя.

GMC YUKON

Чуть меньше – 426 сил – развивает движок не менее американского внедорожника, который выудит из кошелька будущего владельца 12 000 000 рублей. За эту сумму покупатели получат «здоровяка» с развешанными по салону экранами мультимедийного центра, системой полуавтономного управления, лазерной оптикой и невероятным количеством всевозможных систем, способствующих комфорту и безопасности. Материалы отделки провоцируют изумление, а экстерьер – бурную реакцию, замешанную на зависти. Особенно у тех, кто такие машины раньше видел лишь на картинках и в своих влажных фантазиях.

Фото производителя.

CHEVROLET TAHOE

Наконец, «Тахо» – легендарный заокеанский внедорожник, который попросит за себя немногим больше 10 000 000 рублей. И это с антиналоговым двигателем мощностью в 343 «жеребца», брутальной внешностью и умопомрачительным салоном, приправленным исчерпывающим набором разножанровых опций и умных электронных ассистентов.

Альтернативой может стать более производительная версия о 360 «скакунах» с дополнительным внедорожным пакетом для самых отъявленных покорителей «офф-роуда». Но если вам и этого покажется мало, то вариация High Country предъявит 426 «лошадей» и опцион, который поклонникам Land Cruiser даже и не снился.