Какие китайские марки и насколько опустили цены на автомобили в России

Как и прогнозировали эксперты портала «АвтоВзгляд», китайские автостроители медленно, но верно стали сбрасывать цены на свою продукцию в России. Еще бы, ведь по состоянию на начало 2024 года у дилеров «поднебесных» марок скопилось более 200 000 неликвидных машин. А чтобы продавать, нужно демпинговать. Хотя, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не всем...

В борьбе за покупателя свою роль, конечно же, сыграл и параллельный импорт, позволивший заполонить рынок новыми «китайцами», ввезенными неофициальным путем. Тот же Geely Monjaro оказался дешевле аналогов, представленных в официальном стоке, чуть ли не на 900 000 рублей, что вынудило авторизованных дилеров скидывать цены, дабы не потерять клиентов.

Так, флагманский кроссовер с гарантией завода-изготовителя можно приобрести в автосалоне, сэкономив до 350 000 рублей. Да и новый Geely Atlas с учетом действия специальных маркетинговых программ стал доступнее на 200-300 тысяч «деревянных». К слову, финансовые акции действуют в отношении всей продуктовой линейки «Джили» в России.

Фото производителя.

Тем временем, забитые складские площадки заставили избавляться от прошлогодних машин и других автопроизводителей. В частности – Chery, чьи дилеры сумели предложить дисконты на запылившиеся автомобили в размере нескольких сотен тысяч рублей. И это без необходимости оформления покупки в кредит и по схеме Trade-in. От 200 до 400 000 тысяч предлагают сохранить в кошельке продавцы кроссоверов Jaecoo J7, а 250-270 тысяч – торговцы Omoda C5.

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Примерно столько же можно выгадать при выборе «паркетника» FAW Bestune T77, который (к счастью или сожалению) так и не успел переродиться под личиной LADA. Еще больше – без малого 400 000 получится сэкономить будущим владельцам моделей BAIC, вставших на конвейер калининградского «Автотора». Но тут уж без Trade-in не обойтись. А вот компании Changan и Jetour предложили клиентам выгодные условия на покупку автомобилей в кредит и лизинг. Причем без всякого первоначального взноса и даже в рассрочку со ставкой 0,01%.

И только дилеры невероятно популярной у нас «поднебесной» марки Haval, пустившей корни на заводе под Тулой, наоборот – повысили ценники. Но тут уж ничего не поделаешь, если учесть, что, скажем, модель Jolion рвет конкурентов, возглавляя рейтинг самой продаваемой в России иномаркой.