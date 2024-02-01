Haval объявил российские цены на обновленный кроссовер Jolion

Компания Haval представила обновленный Jolion. На российском рынке он будет доступен в четырех комплектациях — Comfort, Elite, Premium и Tech Plus. Двигатель у модели один, зато можно выбрать механическую коробку или «робот», а также передний либо полный привод.

Рестайлинг принес Haval Jolion черный декор — решетку радиатора, задний спойлер и рейлинги. Появился «внедорожный» пакет — тоже в черном цвете: пластиковые накладки на порогах и колесных арках. А вариантов окраски кузова доступно пять — «платиновый неон», «небесный топаз», «магматический красный», «благородный агат» и «галактический черный».

Обновленный Jolion сохранил 1,5-литровую бензиновую «турбочетверку» мощностью 143 л.с. для переднеприводной версии и 150 сил — для полноприводной. Можно выбрать 7-ступенчатый «робот» 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа, либо 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Фото: Haval

Вариантов исполнения интерьера три — черный, серый и комбинированный черно-красный. Обивка кресел может быть либо из черной ткани, либо из кожзама с перфорацией. Отныне во всех комплектациях имеется регулировка руля по вылету и высоте, задний парктроник и система контроля давления в шинах.

Начиная с комплектации Premium, кроссовер предлагает электрорегулировку сиденья пассажира в четырех направлениях и кресла из экокожи, а водитель получает вентиляцию. Для версий Premium и Tech Plus добавлена черно-красная схема отделки салона, а для исполнения Tech Plus — весь набор ассистентов вождения, проекционный дисплей и — впервые для Jolion — панорамная крыша с люком.

Стоимость обновленного кроссовера стартует с 1 999 000 рублей за версию с передним приводом и на «ручке». За «автомат» придется отдать минимум 2 299 000 рублей, а за полный привод — от 2 449 000 рублей. Автомобили появятся у дилеров уже в феврале.