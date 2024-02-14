Skoda презентовала обновленную Octavia

Пятое поколение Skoda Octavia выпускается с 2019 года и популярности не теряет — только в 2023-м в мире было продано 191 900 экземпляров модели, которая удерживает лидерство среди всех автомобилей бренда. А в 2024-м укрепить ее позиции призвано плановое обновление.

Визуально отличить рестайлинговый вариант можно по новым фарам, которые получили измененную форму со «стекающими» вниз внутренними сегментами. В ходе модернизации дизайнеры переработали передний и задний бамперы, скорректировали форму решетки радиатора и рисунок фонарей. В палитру цветов кузова добавлены дополнительные оттенки, предложены диски иного дизайна. А преданные поклонники бренда заметят также обновленные логотипы Skoda и другой фирменный шрифт шильдиков.

Изменения в интерьере видны невооруженным глазом, поскольку для модернизированной Octavia уже в базе предложена 10-дюймовая цифровая панель приборов, а мультимедийная система получила 13-дюймовый тачскрин (впрочем, это опция — стандартным является 10-дюймовый экран) и встроенный искусственный интеллект на основе чат-бота ChatGPT. Расширено базовое оснащение модели, предложены новые материалы и цвета отделки салона.

0/0 Фото: Skoda

Линейка двигателей на старте продаж будет представлена бензиновым 1,5-литровым турбомотором на 115 л.с. и его 150-сильной версией — у каждого варианта есть «мягкая» гибридная модификация, дополненная 48-вольтовым стартер-генератором. Предложат покупателям и дизель — 2,0-литровый мотор доступен в 115- и 150-сильном вариантах. 115-сильные агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а более мощные моторы и все «мягкие» гибриды оснащены 7-диапазонным «роботом» DSG.

На 2025 год запланирована премьера Skoda Octavia с 205-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором, DSG и четырьмя ведущими колесами. Причем это будет единственный полноприводный вариант, поскольку даже флагманская Skoda Octavia RS с 265-сильным двигателем имеет привод на переднюю ось. О появлении «внедорожной» модификации Scout, а также «подключаемых» гибридных версий автопроизводитель не сообщает.

Скорее всего, со временем обновленная «Октавия» доберется и до нашего рынка — с подачи дилеров и «частников», пригоняющих машины по «серым» схемам. Пока же они предлагают только дорестайлинговую версию чешского бестселлера — по цене от 2,7 млн. рублей.