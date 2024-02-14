55

Skoda презентовала обновленную Octavia

Пятое поколение Skoda Octavia выпускается с 2019 года и популярности не теряет — только в 2023-м в мире было продано 191 900 экземпляров модели, которая удерживает лидерство среди всех автомобилей бренда. А в 2024-м укрепить ее позиции призвано плановое обновление.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Skoda презентовала обновленную Octavia

Визуально отличить рестайлинговый вариант можно по новым фарам, которые получили измененную форму со «стекающими» вниз внутренними сегментами. В ходе модернизации дизайнеры переработали передний и задний бамперы, скорректировали форму решетки радиатора и рисунок фонарей. В палитру цветов кузова добавлены дополнительные оттенки, предложены диски иного дизайна. А преданные поклонники бренда заметят также обновленные логотипы Skoda и другой фирменный шрифт шильдиков.

Изменения в интерьере видны невооруженным глазом, поскольку для модернизированной Octavia уже в базе предложена 10-дюймовая цифровая панель приборов, а мультимедийная система получила 13-дюймовый тачскрин (впрочем, это опция — стандартным является 10-дюймовый экран) и встроенный искусственный интеллект на основе чат-бота ChatGPT. Расширено базовое оснащение модели, предложены новые материалы и цвета отделки салона.

Линейка двигателей на старте продаж будет представлена бензиновым 1,5-литровым турбомотором на 115 л.с. и его 150-сильной версией — у каждого варианта есть «мягкая» гибридная модификация, дополненная 48-вольтовым стартер-генератором. Предложат покупателям и дизель — 2,0-литровый мотор доступен в 115- и 150-сильном вариантах. 115-сильные агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а более мощные моторы и все «мягкие» гибриды оснащены 7-диапазонным «роботом» DSG.

На 2025 год запланирована премьера Skoda Octavia с 205-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором, DSG и четырьмя ведущими колесами. Причем это будет единственный полноприводный вариант, поскольку даже флагманская Skoda Octavia RS с 265-сильным двигателем имеет привод на переднюю ось. О появлении «внедорожной» модификации Scout, а также «подключаемых» гибридных версий автопроизводитель не сообщает.

Скорее всего, со временем обновленная «Октавия» доберется и до нашего рынка — с подачи дилеров и «частников», пригоняющих машины по «серым» схемам. Пока же они предлагают только дорестайлинговую версию чешского бестселлера — по цене от 2,7 млн. рублей.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)