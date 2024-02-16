GAC выпустит особую версию кроссовера Emkoo для России

Не все китайские автопроизводители, выводя новые модели на российский рынок, добавляют в них даже минимальный набор «теплых» опций. У автомобилей GAC он есть, но бренд решил пойти еще дальше и сделать специально для нашей страны особую модификацию, которой нет в Китае.

Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на заместителя генерального директора GAC Motor Rus Константина Байшева, в 2024 году в России появится новый кроссовер Emkoo. По своим габаритам — 4680х1901х1670 мм — новинка близка к уже доступному GS5, но ее отличительной чертой станет тип привода.

На российском рынке кроссовер Emkoo будет предложен в двух модификациях — переднеприводной с бензиновым 1,5-литровым двигателем и «роботом», а также полноприводной с 2-литровым мотором и 8-ступенчатым «автоматом». Как подчеркнул топ-менеджер, версия с четырьмя ведущими колесами разработана инженерами китайской компании специально для России.

Детальной информации о новинке нет. Ожидается, что все подробности об Emkoo для нашего рынка будут раскрыты ближе к появлению кроссовера в продаже. Рыночный дебют модели в России намечен на октябрь 2024 года. В Китае, напомним, этот автомобиль появился весной 2023-го.