Возрожденная из пепла: как британская марка MG намерена покорять Россию

Новость о том, что британская MG, которая в этом году отмечает столетний юбилей, официально вышла на российский рынок, словно тонюсенький луч света блеснула в нашем темном китайском царстве. Но стоит ли возлагать на европейский бренд, подхваченный все теми же китайцами, большие надежды? Какие автомобили и условия готов предложить нам SAIC? В чем реальные преимущества этих машин перед конкурентами? Почему автостроитель так уверен в будущем успехе? На эти и другие вопросы порталу «АвтоВзгляд» ответила в эксклюзивном интервью Дарья Сапунова, директор по маркетингу и рекламе компании «Мир-Дистрибьютор», представляющей MG в России.

— О марке MG, переживавшей тяжелый кризис на рубеже веков, большинство россиян уже и не помнит, воспринимая ее как что-то совершенно новое для нашего рынка. А ко всему новому мы относимся с опаской. Вон, Chery, когда выводила свой премиальный суббренд Exeed, даже первое время использовала шильдики CheryExeed — явно для того, чтобы подчеркнуть принадлежность никому не известной компании к крупному концерну. Как вы планируете завоевывать доверие потенциальных покупателей?

— О, самый простой вопрос. Через развитие дилерской сети, обеспечение высокого уровня послепродажного сервиса и своевременных поставок запчастей, через повышение узнаваемости бренда, демонстрацию надежности и приемлемой стоимости владения нашими машинами. А дальше свое дело сделает сарафанное радио — новость о хороших, простых и качественных автомобилях по разумной цене быстро разнесется по стране.

— Впрочем, есть среди заядлых автолюбителей и те, кто MG помнит. Правда, как довольно посредственную марку, выпускавшую машины откровенного низкого во всех смыслах качества. Как вы намерены переубеждать их?

— А другие английские марки, существовавшие на рубеже XX-XXI веков, могли похвастать высоким качеством? Что, Jaguar 1990-х годов, когда компанией владел Ford, выпускал удачные с технической точки зрения автомобили? А Land Rover времен BMW? Они тоже были на грани краха, но возродились, как фениксы, на деньги восточных собственников. То же самое происходит с MG — марка оживает, предлагая покупателям надежные машины, созданные на базе английской инженерной школы и китайской передовой промышленности.

Быть может, еще остались те, кто не доверяет MG, но у этого бренда есть и немало поклонников: одни почитают его за ранние спортивные родстеры, другие — успели убедиться на собственном опыте в качестве современных машин. Марка стала популярной в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Индии, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. В тех странах, что весьма схожи по экономическим показателям с Россией. Так что мы уверены, что нам удастся переубедить всех скептиков, ежедневно доказывая, что автомобили MG надежны — в том числе, поставляя их таксопаркам и операторам каршеринга.

Фото: unsplash.com

— Раз уж заговорили о китайцах. Существует версия, согласно которой концерн SAIC до сих пор не выводил на наш рынок свои бренды, потому что этому активно препятствовали его стратегические партнеры — Volkswagen и GM. Что же изменилось теперь? Они ослабили хват или же мы, обсуждая перспективы MG в России, подразумеваем «серые» поставки?

— Это скорее теория заговора. Концерн SAIC выходит на те рынки, где может заработать. До недавнего времени китайские автомобили были несильно популярны в России, но за последние два года их доля выросла до 55%. То есть наш рынок стал перспективным — для SAIC в том числе. Поэтому приняли решение заходить и развиваться.

— А вы, получается, стали официальным представителем MG?

— Да, у нас подписано дистрибьюторское соглашение — как в России, так и в Казахстане.

— Но на выставке MIMS Automobility Show прошлым летом марку MG представляла другая компания — InTelGo Cars. Выходит, вы не единственный дистрибьютор? Или та фирма сошла с дистанции, уступив место вам?

— Насколько нам известно, та компания до сих пор существует и, наверное, даже возит автомобили MG, но это — «серые» поставки. Вероятно, она заключала соответствующие контракты — но не с концерном SAIC, а с иными китайскими фирмами. И заявки в органы сертификации для получения ОТТС не подавала. В том числе — из-за отсутствия авторизации у официального производителя. Мы же находимся в процессе оформления двух ОТТС — на модели MG 5 и MG 6.

— Раз вы являетесь официальным дистрибьютором, значит, клиенты ваших партнеров-дилеров могут рассчитывать на полноценную гарантийную поддержку от завода-изготовителя?

— Естественно. Владельцы автомобилей, приобретенных у наших дилеров, если их VIN-номера пробиваются по ресурсам именно как экспортные, имеют право на гарантию от производителя. Если мы говорим о России, то она действует 3 года или 100 000 км пробега (что наступит ранее), а если о Казахстане — то 5 лет или 150 000 км.

— Почему так несправедливо обошлись с россиянами? Такие условия установил SAIC?

— Да, это решение концерна. Но мы уже работаем над тем, чтобы до тех же пяти лет или 150 000 км увеличить гарантию и в России.

Фото: MG

— А что у MG с запчастями: расходниками, крупными агрегатами, кузовщиной? Дилеры китайских брендов жалуются на проблемы с деталями — по словам сервисменов, иные комплектующие даже для машин популярных «поднебесных» марок приходится ждать сегодня до 3-5 месяцев…

— У наших партнеров, к счастью, подобных проблем не возникает. Ведь MG — крупнейший бренд по объему экспорта из Китая. Он представлен на 120 рынках, и все процессы давно отлажены: и поставки запчастей, и техподдержка. У официальных дилеров есть прямой доступ к каталогу производителя, где можно найти деталь по конкретному VIN-коду. И это выгодно отличает их от «серых» автосервисов, которым приходится искать комплектующие какими-то обходными путями и зачастую сталкиваться с тем, что эти запчасти не подходят.

Что касается сроков, то, как показала практика первых заказов, в случаях со специфическими деталями в месяц мы укладываемся. А ходовые позиции и все необходимое для плановых ТО у нас всегда есть на складах — центральном в Москве и двух региональных на Урале. К тому же мы, в отличие от многих, наверное, «молодых» брендов, завозим запчасти заранее. То есть, например, уже сформирован запас комплектующих для лифтбэка MG 6 — даже несмотря на то, что его продажи еще не начались. То же самое с кроссоверами, которые в ближайшее время появятся в шоу-румах — наш заказ в Китае изготавливается, скоро получим детали.

Никаких проблем нет и с кузовными элементами. Кстати, любопытный факт: мы проанализировали стоимость запчастей, необходимых для ремонта после небольшого фронтального столкновения, и выяснили, что рекомендованная нами, как дистрибьютором, розничная цена деталей для автомобилей MG почти вдвое ниже, чем для сопоставимых по классу машин других брендов. Так что мы уверены не только в своем продукте, но и в том, что сможем обеспечить высокий уровень послепродажного сервиса.

Фото: MG

— Машины MG для России и ряда других экспортных рынков выпускаются в Китае, но штаб-квартира с инженерно-техническим персоналом располагается в Лондоне. Как сильно влияет SAIC на деятельность MG: речь идет только о финансировании и предоставлении производственных мощностей или уровень контроля выше?

— SAIC осуществляет полный контроль, включая финансы и стратегию, управление. Детали прорабатываются в собственных центрах инноваций в Лондоне, Калифорнии и Тель-Авиве. А вся производственная база, да, располагается в Китае, где выпускать автомобили дешевле. К слову, поскольку все поступающие к нам машины собраны полностью в КНР и рассчитаны на экспорт, изначально у них только английский и испанский языки в меню — даже без китайского. И сейчас мы работаем с производителем над тем, чтобы русификация происходила прямо на заводе.

— Тогда как бы Вы определили национальную принадлежность MG? И давайте абстрагируемся от административной и исторической составляющих — взглянем чисто на комплектующие. Чьи агрегаты и детали использует MG?

— Я бы сказала, что современные автомобили MG — глобальные. Комплектующие выпускаются на заводах европейских компаний в Китае: Bosch, SACHS, Valeo, Siemens. Продукция того же Bosch, произведенная в КНР — китайская или европейская? А iPhone? Мы не ассоциируем эти бренды со страной-изготовителем, поэтому и MG некорректно называть китайским. Глобальный, но не китайский.

— Лично мне нравится думать, что MG — европейская марка…

— И это корректно. Поскольку, повторюсь, комплектующие поставляют европейские бренды — эти детали пробиваются по европейским каталогам и ориентированы на европейский же рынок.

MG 5 (фото: MG)

— Ну, перейдем от общего к частному. Пока продуктовый ряд MG в России включает лишь одну модель — седан MG 5. Но почему вы предлагаете автомобиль первого поколения, если в 2020-м «пятерка» сменила генерацию? Очень симпатичная получилась машина — наверняка она бы понравилась нашим покупателям куда сильнее, чем ее предшественница.

— У новейшей модели, о которой Вы говорите, на данный момент нет экспортной версии. Те машины, что едут в Россию по «серой» схеме, ориентированы строго на Китай, а это не только отсутствие гарантии от производителя, но и проблемы с «перепрошивками» и запчастями. К тому же к ней есть определенные вопросы — особенно по работе мультимедиа и некоторых других систем. А по результатам краш-тестов ANCAP (австралийская методика — прим.ред.) этот автомобиль набрал 0 звезд.

Мы небезопасные и некачественные модели не везем, выбирая проверенные и отлаженные. К тому же предыдущую версию MG 5 было проще сертифицировать, поскольку по многим пунктам ОТТС имелись европейские допуски.

— А почему российский покупатель вообще должен выбрать MG 5, а не, скажем, LADA Vesta или Geely Emgrand? Те седаны дешевле, да и по габаритам «пятерку» превосходят. В чем ее преимущества перед конкурентами?

— Ну, как говорится, на любой вкус, цвет и бюджет… Каждый отвечает на этот вопрос для себя сам. По поводу Vesta и Emgrand концерн вообще не напрягается — там совсем другой уровень качества и инженерии, оттого и цена ниже. SAIC ориентируется в первую очередь на корейские Kia и Hyundai, бюджетные Volkswagen и Skoda, а также приглядывает за новыми премиальными «китайцами».

А преимущества… Например, бренд делает ставку на безнаддувный мотор, более надежный и долговечный, а также вариатор, «переваривающий» 180 Нм крутящего момента. У конкурентов это, как правило, турбированные двигатели и бесступенчатые трансмиссии, работающие на пределе. К тому же автомобили MG можно «перевести» на газ — что мы уже делаем и вполне успешно.

Фото: ANCAP

— Вы заявили аж 10 новинок на 2024 год — не слишком ли амбициозно, учитывая, опять же, что репутация у MG в нашей стране пока слабая?

— Да, мы хотим вывести на российский рынок многие доступные для экспорта модели MG, включая электрический Cyberster. Хотя и понимаем, что в данный момент наша инфраструктура к таким машинам не готова. А репутация зарабатывается упорным трудом при поддержке производителя и дилеров. Шаг за шагом мы добьемся поставленных целей.

— Многие экспортные модели, но не все. По какому же принципу вы выбираете автомобили для дистрибьюции?

— Не забывайте, что многие модели для экспорта — это «электрички», ориентированные главным образом на европейский рынок. А как я уже сказала, Россия к ним пока не готова. К тому же нужно учитывать климатические особенности региона. Вот есть, к примеру, экспортная модель MG 4 — шикарный автомобиль, завоевавший много наград. Но он, в отличие от того же MG 5, который легко заводится даже в -36°C, не адаптирован к зимним условиям. А мы не хотим поставлять машины, способные разочаровать потребителей.

И вообще, поскольку мы являемся официальным представителем MG в России, нам приходится действовать в соответствии с политикой производителя, а какие модели и когда выводить, решает именно он. Мы со своей стороны можем только попросить или дать рекомендации, опираясь на результаты исследования своего рынка.

MG Cyberster (фото: MG)

— Одной из тех десяти анонсированных новинок является лифтбэк MG 7 — внешне, на мой взгляд, ну очень красивый автомобиль. Но каковы его реальные перспективы в России? Помнится, Volkswagen в конце прошлого десятилетия пытался вывести на наш рынок аналогичный Arteon — после нескольких месяцев мизерных продаж от этой идеи отказались…

— Ой, если честно, я Arteon даже и не помню. Но в успехе MG 7 мы не сомневаемся, ведь это великолепный дизайн, отличные ходовые качества, большая вместимость, огромный набор функций, шикарная мультимедия на отличном современном процессоре. И все — по приемлемой цене.

Проблема только в том, что на сегодняшний день у MG 7 нет экспортной версии. Однако нам обещали, что до конца 2024 года она появится, и мы получим ее одновременно со всеми остальными рынками. Ну, может быть, с небольшой задержкой из-за сертификации.

— Ваш план — продавать в России 20 000 автомобилей в год. Если ориентироваться на результаты 2023-го, то это почти в два раза больше, чем реализовывает Changan. 20 тысяч — это крепкая позиция в топ-10 самых популярных марок в стране. За счет чего планируете добиться такого результата? На одном широком предложении, то есть богатой модельной линейке, без дополнительных инструментов выедешь едва ли. У того же Changan, вон, сегодня 14 автомобилей в ряду…

— Да, так и есть: мы планируем войти в топ-10 в России — благодаря широкой дилерской сети, которая уже до конца этого года должна расшириться до 50 точек, корпоративным продажам, такси, каршерингу. Кроме того, мы работаем над имиджем, везем запчасти, обучаем сотрудников автосалонов.

— А могут ли клиенты рассчитывать на какие-то акции, скидки. Те самые дополнительные инструменты, подстегивающие спрос, планируете внедрять?

— Конечно. Программы для дилерской сети появятся в ближайшее время.

MG 7 (фото: MG)

— А как MG чувствует себя в других странах? Особенно интересно, как у марки идут дела в родной Европе. Насколько мне известно, по итогам января 2024-го компактный кроссовер MG HS стал самым продаваемым автомобилем в Испании. А что в той же Великобритании? В Германии?

— Бренд MG представлен, как я уже говорила, в 120 странах, и в 22 из них он входит в топ-10. В родной Великобритании, где, кстати, под брендом MG продаются только электромобили, MG 4 Mulan, который мы упоминали, получил титул «Автомобиля года» в 2023 году. Как, впрочем, и в Германии, и во Франции. Так что все у марки хорошо — и в Европе, и во всем мире.

— Дай бог и в России будет. Говорить о локализации производства в нашей стране, наверное, преждевременно, но все же. Такие возможности изучаются?

— Действительно преждевременно. Инвестировать в производство на новом рынке с непонятными регулированием и своими особенностями… Надо сначала зайти и осмотреться. Да и потом, какую модель локализовывать? Существующую MG 5? Так на нее уже выстроилась очередь из заводов в Индонезии и Пакистане. Новые машины? В Китае их производить дешевле, ну и, как вы понимаете, интереснее с точки зрения надежности. Сможете назвать хотя бы одну модель, которая собиралась бы в России и могла похвастать непревзойденным качеством?

— Нет, не смогу.

— Тогда какие могут быть вопросы?

— Действительно. Ну и напоследок — почему вы выбрали для дистрибьюции именно MG? У концерна SAIC есть ведь и другие марки. С Feifan, допустим, понятно: это электромобили, которые в России по понятным причинам не пойдут. А Maxus? Тяжело тягаться с «Газелью»? Еще существует Roewe…

— MG — это единственный ориентированный на экспорт бренд SAIC с отлаженными процессами и процедурами: заказ, оплата, производство, отгрузка, обучение, техподдержка, запчасти. По другим маркам такой синергии нет. По некоторым — например, Roewe — экспорт вообще не предусмотрен, и их можно вывезти из Китая только всерую, без поддержки производителя. Мы же хотим сразу сделать все правильно — чтобы всерьез и надолго. Вы ведь спрашиваете про репутацию, а и мы, и SAIC ей очень дорожим. Поэтому пока только MG и только определенные модели, а дальше будет видно.