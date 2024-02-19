В России могут появиться автомобили из Индии, Ирана и Уганды

Российский рынок новых автомобилей, если смотреть по предложению, более-менее восстановился: в автосалонах полным-полно всевозможных «китайцев» на любой вкус и цвет, не хватает разве что действительно бюджетных машин. Однако есть надежда, что в обозримом будущем наполнится и этот сегмент — благодаря автопроизводителям из стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Если говорить конкретнее, то по мнению президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, с которым пообщались наши коллеги из «Известий», освободившиеся в бюджетном сегменте места вполне может занять, например, индийская Tata Motors — у нее в ассортименте есть недорогие кроссоверы. Кроме того, не стоит забывать об иранских Iran Khodro и Saipa. Они уже продаются в нашей стране — правда, пока «всерую».

Не исключено, что со временем мы увидим в шоу-румах и африканские автомобили. По крайней мере, госкомпания Kiira Motors из Уганды, которая является крупнейшим автопроизводителем континента, проявляла интерес к отечественному рынку. Да и посол Уганды в России Мозес Кизиге говорил, что Kiira рассматривает возможность работы в нашей стране. Другой вопрос, что эта компания специализируется на «электричках». А они, во-первых, быть дешевыми не могут, а во-вторых, для российских условий совершенно не пригодны.