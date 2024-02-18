Конец подкрался незаметно: правительство задушило ввоз в Россию дешевых иномарок

Российские власти еще летом прошлого года приступили к планомерному перекрытию всех «ручейков», по которым на наш рынок попадали хорошие иномарки по относительно доступным ценам. Сначала с подачи главы АВТОВАЗа Максима Соколова был введен повышенный утильсбор, который следовало платить государству на этапе прохождения ТС через российскую таможню. Такой порядок фактически начал действовать с осени 2023-его. Эта мера позволила тольяттинцам повысить «под шумок» цены на свои изделия. А заодно подскочила стоимость свежих легковушек на российском рынке и увеличился объем таможенных поступлений в казну.

Но оставалось (до последнего времени) лазейка, позволявшая изрядно экономить на покупке авто из-за рубежа. Для этого оформляли ТС не на импортера-юрлицо, а на гражданина-частника. Их везли через страны ЕАЭС – например, через Киргизию. Фокус в том, что в этой стране ниже цена растаможки и НДС. При ввозе ТС в эту страну на физлицо следует заплатить пошлину в 15% от цены машины и НДС (12%). Далее автомобиль, как считающийся прошедшим таможенную очистку, беспрепятственно отправляется в РФ.

Для сравнения: при ввозе такого же авто из страны-импортера, но прямиком в Россию, придется отдать в качестве пошлины уже 48% цены и еще дополнительного перечислить «утильсбор». В итоге «прямой» ввоз в РФ обходится намного дороже. Для иллюстрации масштабов экономии приведем классический пример: кроссовер Geely Monjaro из Китая.

Фото: globallookpress.com

Его прайс в хорошей комплектации в салоне российского дилера Geely – не менее 4,8 млн. рублей. А при ввозе «на физика» с растаможиванием в стране ЕАЭС – порядка 3,6 млн. Почувствуйте разницу, как говорится.

И вот теперь правительство решило «причесать под общую гребенку» и компании-посредники, специализирующиеся на организации подобного рода импорта автомобилей. В принципе, постановление касается ввоза вообще любых новых авто. Но в последнее время особой массово «киргизская» схема применялась для ввоза именно новых легковушек из Китая. Соответственно, сильнее всего от законодательной новеллы пострадает как раз «серый» импорт машин из КНР.

Правительство опубликовало свое постановление от 13-го декабря 2024 года. Оно сводится к тому, что с 1 апреля при ввозе нового (возрастом до 3 лет) автомобиля в Россию с территории любой страны ЕАЭС наша таможня будет сравнивать: сколько было заплачено за его «растаможку», скажем, в той же Киргизии с размером платежа, который потребовалось бы отдать при ввозе на российскую территорию. И полученную разницу станут требовать оплатить в казну уже при пересечении киргизско-российской таможенной границы. Таблицы «эталонной» стоимости автомобилей будет раз в квартал публиковать Минпромторг.

– Это решение Правительства РФ убьет существующий бизнес по неофициальному импорту новых автомобилей в Россию. Предположу, что покупатели, ранее ориентировавшиеся на такой способ обзавестись импортным автомобилем, либо пойдут к официальным российским дистрибьюторам китайских автобрендов за моделями подешевле, либо обратят свое внимание на зарубежные рынки подержанных авто европейских, японских и корейских марок возрастом 3-5 лет, – считает директор автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.