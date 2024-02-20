Kaiyi выпустит специально для России полноприводный кроссовер X7 Kunlun

Следуя примеру своих коллег из GAC, китайская марка Kaiyi тоже решила выпустить полноприводный кроссовер специально для России. Версию со всеми ведущими колесами получит модель X7 Kunlun, которая производится на заводе «Автотор» в Калининграде.

Как сообщает портал Quto, работа над полноприводным Kaiyi X7 Kunlun находится в завершающей стадии. Автомобиль проходит финальные ездовые испытания, за которыми последуют сертификация и вывод модели на рынок. Ожидается, что X7 Kunlun с четырьмя ведущими колесами появится в продаже до конца 2024 года.

Подробности о X7 Kunlun в исполнении «4х4» пока не раскрываются. Не названа и стоимость новинки, хотя российское представительство Kaiyi в качестве ориентира озвучило цену в 3 300 000 рублей. Напомним, что моноприводная версия предлагается сегодня по цене от 2 997 900 «деревянных».

Переднеприводный кроссовер с дорожным просветом 210 мм доступен с двумя бензиновым моторами на выбор: 1,6-литровым 186-сильным и 2,0-литровым 238-сильным. Оба двигателя работают в связке с 7-ступенчатым «роботом». Габариты SUV составляют 4710х1964х1705 мм, колесная база — 2800 мм. В России продается пятиместная версия модели с багажником объемом 546 л, который увеличивается до 1566 л, если сложить спинки сидений второго ряда.