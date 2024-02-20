Kaiyi выпустит специально для России полноприводный кроссовер X7 Kunlun

Как сообщает портал Quto, работа над полноприводным Kaiyi X7 Kunlun находится в завершающей стадии. Автомобиль проходит финальные ездовые испытания, за которыми последуют сертификация и вывод модели на рынок. Ожидается, что X7 Kunlun с четырьмя ведущими колесами появится в продаже до конца 2024 года.
Подробности о X7 Kunlun в исполнении «4х4» пока не раскрываются. Не названа и стоимость новинки, хотя российское представительство Kaiyi в качестве ориентира озвучило цену в 3 300 000 рублей. Напомним, что моноприводная версия предлагается сегодня по цене от 2 997 900 «деревянных».
Переднеприводный кроссовер с дорожным просветом 210 мм доступен с двумя бензиновым моторами на выбор: 1,6-литровым 186-сильным и 2,0-литровым 238-сильным. Оба двигателя работают в связке с 7-ступенчатым «роботом». Габариты SUV составляют 4710х1964х1705 мм, колесная база — 2800 мм. В России продается пятиместная версия модели с багажником объемом 546 л, который увеличивается до 1566 л, если сложить спинки сидений второго ряда.