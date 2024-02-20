Быстрее ветра: как ведет себя LADA Granta Sport на скоростях около 150 км/ч

Гонки на льду всегда полны сюрпризов и драматизма. Причем, даже если спортивная трасса представляет из себя абсолютно прямой участок. И в этом лично убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», приняв участие в фестивале скорости «Жигулевская миля» на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти.

Само название «фестиваль скорости» как бы намекает на то, что данное мероприятие носит скорее фановый характер, нежели претендует на звание хоть сколь-нибудь серьезной гонки. И тем ближе и роднее такой формат для самых широких слоев автомобилистов. Ведь принять участие в заезде может, что называется, и стар и млад (кстати, самому юному участнику гонки едва исполнилось 4 года, а он уже во всю откручивал газ на трассе на своем детском квадроцикле).

Да и требований к «болидам», участвующим в заездах, не было, в общем-то, никаких. От того на трассе соседствовали и какие-то самодельные «дурнолеты» с турбореактивным движком от самолета Як-40, и жестяное корыто, к которому приделали колеса и воткнули мотор от питбайка, и прокаченные донельзя спортивные тачки, и обыкновенные, повседневно используемые авто.

В отличии от традиционных соревнований, где нужно показать лучшее время прохождения трассы, на фестивале в Тольятти от пилотов требовалось на двух контрольных точках продемонстрировать максимальную скорость. Первая раз телеметрия снималась на дистанции 1433 метра (так называемая «Жигулевская миля», равная длине главного конвейера АВТОВАЗа), вторая — на 1642 метрах от старта («Байкальская миля», равная максимальной глубине главного озера страны).

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При кажущейся элементарности задания — утопил педаль в пол и мчишь себе по замерзшей глади водохранилища — доехать до финиша в полный газ ой, как тяжело. Во-первых, лед отнюдь не ровный, и выжимать из машины все соки реально очень страшно. Ведь подпрыгивая на ледяных наростах или попадая в лунку, заботливо оставленную накануне рыбаком, испытываешь примерно те же ощущения, что на самолете, попавшем в зону турбулентности.

Да чего за примерами далеко ходить? Самоделка с реактивным мотором от самолета на второй день соревнований эпично сошла с трассы. Да так сошла, что теперь не очень понятно, возможно ли ее будет отремонтировать. К счастью, пилот остался жив-здоров.

Во-вторых, невероятно сильное влияние на установку рекордов скорости оказывает ветер.

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Мало того, что он резкими боковыми порывами буквально сдувает автомобиль с трассы (будто бы это и не машина вовсе, а газетный лист или полиэтиленовый пакет), так если ветрюга встречный, авто словно упирается в невидимую стену, которая не дает двигаться быстрее. И совершенно иной коленкор, ежели ветер дует в спину... А потому результат зависит не только и не столько от мастерства пилота и «заряженности» машины, а главным образом — от везения на попутный ветер.

Свой рекорд скорости портал «АвтоВзгляд» ставил на LADA Granta Sport в стоковой комплектации, предоставленной титульным спонсором мероприятия компанией АВТОВАЗ. Форсированная силовая установка в 118 «кобыл» вполне бодро разгоняет автомобиль, и при подъезде уже к первой контрольной точке стрелка спидометра болталась у отметки 150 км/ч. Надо отдать должное, что подвеска на спортивной «Гранте» отрабатывала изъяны трассы настолько хорошо, что соперники, выступавшие на более мощных иномарках, после заезда подходили с вопросом, мол, неужели после 120 км/ч машину не раскачивало?

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... Ко второй контрольной точке казалось, что скорость будет больше. Но — нет. За оставшиеся 209 метров (разница между «жигулевской» и «байкальской» милями) скорость не только не выросла, но даже напротив — упала со 155.195 км/ч до 155.179 км/ч. Но в любом случае, в первый день заездов это был лучший результат для Granta Sport.

В целом же, абсолютный рекорд скорости 255.282 км/ч на «Жигулевской миле» поставил питерский мотоциклист Михаил Михин на Suzuki Turbo GSX 1300. Если говорить об автомобилях, то здесь всем утерла нос Tesla Model S, разогнавшаяся до 239.115 км/ч.