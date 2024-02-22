Dongfeng готовит для России еще две новинки

Российские продажи кроссоверов DFSK ix5 и DFSK ix7 только-только начались, а завод «Моторинвест» — официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в нашей стране — уже анонсировал следующие премьеры. Как оказалось, в этом году предприятие планирует запустить еще два SUV, которые также войдут в линейку DFSK.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», на российский рынок должны выйти DFSK 500 и DFSK 600 — сейчас эти модели проходят сертификационные испытания. По прогнозам дистрибьютора, все формальные вопросы будут решены ко второму кварталу 2024 года — примерно тогда же начнутся и продажи.

DFSK 600 является преемником модели Dongfeng 580, которая предлагается российскими дилерами сейчас. Первое время кроссоверы будут продаваться параллельно, но потом в линейке останется только DFSK 600. Ожидается, что он получит 184-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, 6-ступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.

DFSK 500 тоже отчасти знаком россиянам, поскольку эта новинка представляет собой бензиновую версию электрического кроссовера Evolute i-Joy. Технические характеристики модели не раскрываются, как не сообщаются и цены обеих машин. К слову, локализовывать выпуск этих SUV в России не планируют — поставки DFSK 500 и DFSK 600 наладят из Китая.