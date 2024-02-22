Популярные модели Hyundai и Kia вернулись в Россию под маркой Solaris

Компания «Арт-Финанс», выкупившая 100% доли предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», нашла применение заводу. На предприятии под новым названием «Автомобильный завод АГР» будет налажено производство автомобилей нового бренда Solaris, продукция которого, впрочем, прекрасно известна российским автолюбителям.

8164 Всех обманули: калининградский «Автотор» не прекращал производство Kia Корейцы продолжают сотрудничать с Россией Новая марка выйдет на российский рынок сразу с четырьмя моделями Solaris — HS, HC, KRS и KRX. До ухода корейцев из России эти авто были известны как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно. Кроме нового названия и измененных логотипов, седаны, хетчбэк и кроссовер ничем не будут отличаться от своих «родителей». Это и позволит быстро перезапустить производство машин на предприятии под Санкт-Петербургом.

Фото производителя.

Седан Solaris HS (габариты 4405х1729х1469 мм) предложат с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 литра на 100 л.с. и 1.6 литра на 123 л.с., агрегатированными с 6-ступенчатыми механической или автоматическими коробками передач. Доступны четыре комплектации: Active Plus, Comfort, Elegance и спецверсия Sportline. Кроссовер Solaris HC (габариты 4300х1790х1620 мм) получить аналогичный 1,6-литровый мотор, но для модели также будет доступен 149,6-сильный 2-литровый двигатель. Коробки передач те же, но зато модель предложат и с полным приводом. Список комплектаций включает в себя Classic, Family, Lifestyle и спортивную N-Line.

Седан Solaris KRS (габариты 4420х1740х1470 мм) и кросс-хетчбэк Solaris KRX (габариты 4275х1750х1535 мм) получат 123-сильный 1,6-литровый мотор, «механику» или «автомат» на выбор. KRS будет доступен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige. Хетчбек KRX – в комплектациях Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium.

О стоимости и оснащении моделей марки производитель расскажет позже, а продажей автомобилей займутся дилерские центры ООО «АГР». На машины заявлена гарантия 3 года или 100 000 км пробега.