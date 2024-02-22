Популярные модели Hyundai и Kia вернулись в Россию под маркой Solaris

Седан Solaris HS (габариты 4405х1729х1469 мм) предложат с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 литра на 100 л.с. и 1.6 литра на 123 л.с., агрегатированными с 6-ступенчатыми механической или автоматическими коробками передач. Доступны четыре комплектации: Active Plus, Comfort, Elegance и спецверсия Sportline. Кроссовер Solaris HC (габариты 4300х1790х1620 мм) получить аналогичный 1,6-литровый мотор, но для модели также будет доступен 149,6-сильный 2-литровый двигатель. Коробки передач те же, но зато модель предложат и с полным приводом. Список комплектаций включает в себя Classic, Family, Lifestyle и спортивную N-Line.
Седан Solaris KRS (габариты 4420х1740х1470 мм) и кросс-хетчбэк Solaris KRX (габариты 4275х1750х1535 мм) получат 123-сильный 1,6-литровый мотор, «механику» или «автомат» на выбор. KRS будет доступен в комплектациях Classic, Comfort и Prestige. Хетчбек KRX – в комплектациях Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium.
О стоимости и оснащении моделей марки производитель расскажет позже, а продажей автомобилей займутся дилерские центры ООО «АГР». На машины заявлена гарантия 3 года или 100 000 км пробега.