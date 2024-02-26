В Россию привезли обновленный Kia Carnival

Несмотря на ужесточение правил ввоза автомобилей из Южной Кореи, российские торговцы все же начали поставлять в нашу страну обновленный Kia Carnival. Напомним, что эта модель четвертого поколения пережила рестайлинг в прошлом году.

Дореформенный вариант Kia Carnival официально продавался в России, а модернизированный справил премьеру уже после того, как корейцы приняли решение прекратить продажи автомобилей на нашем рынке. Но ниша не опустела — дилеры продолжили поставлять минивэны по схеме параллельного импорта. Таким же образом до Необъятной «докатился» и обновленный Carnival: соответствующие предложения обнаружили на одном автомобильном классифайде наши коллеги из «Российской газеты».

Автосалоны продают семиместные минивэны со 194-сильным 2,2-литровым дизелем, 8-ступенчатой АКП и передним приводом. Правда, нужно учитывать, что добравшиеся до России машины ориентированы на южнокорейский рынок, поэтому русификации мультимедийной системы и приборной панели ожидать не стоит. Тем не менее, модель глобальная, а значит, как минимум английский язык в интерфейсе найдется.

Стоимость обновленного Kia Carnival составляет порядка 5,9 млн. рублей — конечная цена, предупреждают продавцы, будет зависеть от курса рубля.

Напомним, с 24 февраля вступили в силу ограничения на поставку в Россию и Белоруссию целого ряда товаров из Южной Кореи. В их числе оказались и автомобили с двигателями рабочим объемом от двух литров и выше, а именно на такие машины приходится основная доля экспорта транспортных средств из этой страны в нашу.