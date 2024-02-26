Jetour обновил кроссовер X90 Plus

Китайский бренд Jetour, входящий в концерн Chery, представил рестайлинговый вариант своего бестселлера X90 Plus. После обновления модель не только поменялась внешне и внутренне, но и получила новое имя X90 Pro.

Для автомобиля, дебютировавшего в 2021 году, это уже второе обновление после прошлогоднего апгрейда. На сей раз модель получила переработанную переднюю часть с новыми фарами, объединенными светящейся полосой, и иную решетку радиатора с вертикальными перемычками. Впрочем, этим дизайнеры не ограничились — они подкорректировали и форму остекления.

В салоне X90 Pro — новая передняя панель, которая против современной моды оснащена раздельными экранами: 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и 15,6-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. Дополняют ее другой руль и пересмотренный центральный тоннель, ставший «двухэтажным». Новинка предложена как с 5-, так и с 7-местным салоном.

Технически кроссовер не изменился, сохранив 197-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор и 254-сильный 2,0-литровый агрегат. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. В зависимости от комплектации оснащение Jetour X90 Pro включает в себя светодиодную оптику, панорамную крышу с люком, акустическую систему Sony, многочисленные электронные ассистенты водителя, комплекс распознавания лица и состояния водителя, а также другое оборудование.

В Китае новинка уже доступна для предзаказа по цене от 129,9 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет около 1,7 млн. О сроках и перспективах X90 Pro на российском рынке не сообщается — у нас в продаже пока остается текущее поколение модели X90 Plus по цене от 3,4 млн. рублей.