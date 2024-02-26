Неприятная проблема полноприводных «китайцев», о которой мало кто подозревает

Массовый отечественный автовладелец пока только привыкает к китайским легковушкам. Но уже в недалеком будущем россиянам предстоит, помимо прочего, освоить еще и науку ремонта специфических «болячек» этой техники. О неприятных и малоизвестных проблемах полноприводных машин из КНР рассказывает портал «АвтоВзгляд».

До некоторых пор китайский автопром гнал на отечественный рынок преимущественно переднеприводные легковушки, «упакованные» в кузова кроссоверов. С виду «модно-молодежно», и цену можно пониже держать – за счет отказа от 4х4. Но в последнее время к нам в заметном количестве повезли из Китая и нормальные SUV тоже, то есть машины с полным приводом. И в 2022-2023 годах многие десятки тысяч россиян стали обладателями подобных ТС.

Это все замечательно. Но у думающих автовладельцев уже возникают разные вопросы относительно будущей эксплуатации таких авто. И появляются они не на пустом месте. Порой хозяева в процессе езды обнаруживают в салоне некий посторонний запах. Человек, привычный к езде на машине с «механикой», назвал бы его «запахом жженого сцепления». Но поскольку китайские легковушки в подавляющем большинстве оснащены той или иной КП с автоматическим переключением передач, подобная версия отпадает.

За исключением машин с роботизированной трансмиссией. Там пара дисков сцепления в конструкции все-таки присутствует, и они действительно могут «подгорать» при некорректной работе электронных «мозгов» автомобиля. Либо когда водитель сам «насилует» машину длительными пробуксовками в грязи или буксировкой тяжелого прицепа. Но бывает, что полноприводная легковушка оснащена классическим «гидротрансформатором» (который по идее не должен вонять), а в салоне все равно появляется характерный «запах сцепления».

Фото: globallookpress.com

Вот тут уже можно грешить на систему полного привода. Она практически у всех «китайцев» реализована с помощью электромеханической муфты, автоматически подключающей задний мост. Если она воняет, значит, что-то там периодически некорректно включается-выключается. Или из-за долгого медленного движения (в той же «пробке») муфта перегревается.

В любом случае каждый эпизод «вони сцеплением» здорово сокращает ресурс системы полного привода. Для владельца относительно новой машины это не особо страшно. Но для второго-третьего собственника такое поведение механизма означает перспективу столкнуться с недешевым ремонтом узла. Либо придется мириться с тем, что твой 4х4 превратится в 4х2.

Среди «китайцев» в России растет число машин с подключаемым полным приводом, у которых по умолчанию ведущей выступает задняя ось. Большинство таких легковушек представлено пикапами разных марок и брутальными с виду внедорожниками. У них со временем «вылезают» другие проблемы. Чаще всего связанные с выходом из строя электрики – датчиков и приводов. «Поднебесные» автопроизводители пока что более-менее научились бороться с коррозией кузова. Ну почти. А с защитой электрики, особенно той, что «живет» в нижней части машины, как показывает практика, дела у «китайцев» обстоят еще плоховато.

Все это приводит нас к простым выводам. При прочих равных приобретение подержанной легковушки из КНР с передним, а не полным приводом, обещает меньше технических проблем в ходе дальнейшей эксплуатации. Ну а если вы решили взять на вторичном рынке именно полноприводного «китайца», то с особым пристрастием изучайте перед покупкой состояние его системы 4х4. Чтобы потом вашему кошельку не было «мучительно больно»...