Автомобили BAIC обучили русскому языку

Китайская марка BAIC, российским дистрибьютором которой является калининградской завод «Автотор», сообщила об обновлении программного обеспечения — теперь ее автомобили «говорят» по-русски. Правда, пока не все, а только три: седан U5 Plus, кроссовер X35 и внедорожник BJ40.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», говорится, что три модели, прошедшие процесс русификации, уже доступны во всех официальных дилерских центрах бренда. Обновленное программное обеспечение полностью адаптировано для нашей страны — на русский язык переведены иконки, интерфейс, описания и уведомления. Это касается как мультимедийной системы, так и панели приборов.

Что делать тем, кто приобрел седан U5 Plus, кроссовер X35 или внедорожник BJ40 ранее? Позвонить в сервис официального дилера и записаться на бесплатную русификацию софта. Или, если это «не горит», дождаться планового ТО. Обновление программного обеспечения — первая сервисная кампания марки в нашей стране.

Представители бренда отмечают, что в скором времени русификации подвергнется и среднеразмерный кроссовер X55. А вот о модели X7 — пятой в актуальной линейке марки — ничего не сказано.