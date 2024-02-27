Renault презентовал электромобиль с подставкой для батона хлеба

Полку ретрофутуристичных моделей прибыло — вслед за возрожденными MINI Cooper и FIAT 500, которые уже давно присутствуют на рынке, в продажу возвращается Renault 5. Серийный вариант хетчбэка представили на автосалоне в Женеве.

Компактный электромобиль (длина 3,92 м, ширина 1,77 м и высота 1,5 м) при колесной базе 2,54 м получился достаточно вместительным — салон рассчитан на пятерых пассажиров, а багажник имеет 326 литров объема, но задний диван можно складывать в пропорции 60:40, увеличивая объем отсека. Еще суммарно 19 литров обеспечивают ниши для мелочей, разбросанные по салону, а одной из фишек Renault 5 стала фирменная корзинка для французского багета, которая устанавливается на центральный тоннель.

Дизайн хетчбэка выполнен в современном стиле, но повсюду можно отыскать отсылки к оригинальной модели 70-80-х годов. Это и фары, и фонари в узнаваемом стиле, и колесные арки а-ля Renault R5 Turbo, и даже цифровой экран на капоте, похожий на воздухозаборник классической машины, но выполняющий у новинки роль индикатора уровня заряда батареи.

Салон также ретрофутуристичен: за ретро отвечает характерная обивка сидений, выполненная из разноцветного денима (он изготовлен из переработанных материалов), а за футуризм — цифровая панель приборов, мультимедиа с сервисами Google и виртуальным помощником Reno на базе искусственного интеллекта ChatGPT.

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Renault R5 построен на платформе AmpR Small с использованием элементов от существующей CMF-B, что позволило удешевить конструкцию. Спереди инженеры использовали подвеску МакФерсон, а сзади — редкую по меркам класса многорычажку. Обещаны отточенная управляемость, за которую отвечает также низкий центр тяжести, и выдающаяся маневренность, обеспеченная компактными габаритами модели. Электромобиль будет доступен только в переднеприводной переднемоторной версии.

Базовая модификация весит 1350 кг и имеет запас хода до 300 км, которые обеспечивает аккумулятор на 40 кВт∙ч, а на выбор предложены моторы мощностью 95 л.с. и 120 л.с. Более мощный 150-сильный вариант оснащается батареей на 52 кВт∙ч с автономностью до 400 км, а весит такой хетчбэк уже 1450 кг. 95-сильная версия имеет зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт, 120-сильная — уже на 80 кВт, а 150-сильная — сразу на 100 кВт.

Продажи электромобиля Renault 5, сборку которого вместе с производством аккумуляторов наладят во Франции, начнутся осенью 2024 года.