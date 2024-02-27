BAIC объявил сроки начала российских продаж кроссовера X75

Китайская компания BAIC готовит премьеру для российских клиентов. Бренд намерен втиснуть еще один автомобиль в и без того плотный сегмент кроссоверов — на весну 2024 года намечен старт продаж модели X75.

Новый гость из Поднебесной создан «с большим вниманием к потребностям современных покупателей» и обещает «эффективное и экономичное вождение, впечатляюще просторный салон и продвинутые опции комфорта для всех пассажиров». За простор в салоне отвечают габариты модели (длина 4745 мм, ширина 1892 мм и высота 1715 мм) и колесная база 2800 мм.

Заявлено, что кроссовер получит обогрев, вентиляцию и массаж всех сидений, оттоманку для переднего пассажира, а для водителя — 7-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 12,3-дюймовым дисплеем. Анонсирован и широкий перечень электронных ассистентов, но детальной информации о них пока нет.

Под капотом BAIC X75 — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Сочетаться двигатель будет с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Новинка выйдет на наш рынок в марте и станет флагманом среди кроссоверов BAIC в России.