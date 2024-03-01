Рай на Земле: Rolls-Royce выпустил уникальный кабриолет Arcadia Droptail

Даже «базовые» автомобили Rolls-Royce обеспечивают своим пассажирам и водителям невероятно высокий уровень комфорта, но если кому-то он кажется недостаточным, то британская марка готова создать эксклюзивную машину. Очередной тому пример — уникальный кабриолет, названный в честь Аркадии — идиллического пространства, известного в древнегреческой мифологии как «Рай на Земле».

Arcadia Droptail стал третьим проектом относительно молодого подразделения Rolls-Royce Coachbuild после родстеров La Rose Noire Droptail и Amethyst Droptail.

Основным цветом кузова «райского» кабриолета стал белый — в краску добавили хлопья алюминия и стекла. Не обошлось без серебристых акцентов в экстерьере, а также отполированных до зеркального блеска 22-дюймовых колес и решетки радиатора.

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Салон отделан белой кожей в тон кузову, которую дополняет коричневая и многочисленные деревянные панели из шпона Santos Straight Grain — он нанесен на карбоновую подложку и покрыт защитным лаком, созданным специально для этого автомобиля.

Всего использовано 233 деревянные плашки: их разработка и укладка в особый узор потребовала 8000 часов ручной работы.

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Другой особенностью Arcadia Droptail стали часы на передней панели, которые проектировали два года, а потом собирали вручную на протяжении пяти месяцев. Их корпус украшен геометрическим узором из необработанного металла со 119 гранями, а циферблат — частично полированными, частично матовыми стрелками и 12 «венечками» (часовыми метками) толщиной всего 0,1 мм, раскрашенными также вручную.

Известно, что Rolls-Royce Arcadia Droptail создан по заказу клиента из Сингапура. Но стоимость «райского» автомобиля не раскрывается.