Как послание Путина Федеральному Собранию может помочь российскому автопрому

Послание Президента Владимира Путина Федеральному собранию высветило возможное направление развития отечественной промышленности. Не исключено, что под эту «метлу» попадет и автомобильная отрасль страны. Но будут ли на самом деле достигнуты цели, озвученные верховным главнокомандующим?

Трансляцию выступления Владимира Путина 29 февраля 2024 года, как и всегда в подобных случаях, слушали многие. Особенностью сегодняшнего послания стало огромное внимание, отведенное в нем экономике. На ее развитие государство, по словам Президента РФ, намерено выделить огромные средства. В том числе – ради достижения технологического суверенитета.

– Обеспечим приоритетное бюджетное финансирование (для проектов технологического суверенитета). Я прошу Правительство РФ и Федеральное Собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета, – заявил Путин.

Ни для кого не секрет, что среди прочих отраслей российской экономики автопром считается чуть ли не самой пострадавшей от санкций сферой. Из-за хронического отсутствия этого самого суверенитета. На текущий момент и АВТОВАЗ, и УАЗ, и КамАЗ более-менее справились с первоначальным шоком двухгодичной давности. На том же АВТОВАЗе даже идет речь о запуске новых моделей – пусть и на платформе французского происхождения.

Может показаться, что проблемы ухода иностранных технологий сейчас уже более-менее преодолены и мы обретаем вожделенную технологическую независимость. И меры в этом направлении, анонсированные Владимиром Путиным, помогут российскому автопрому окончательно вступить в национально-технологичное завтра в ускоренном темпе.

Фото: globallookpress.com

На практике же российская промышленность идет слегка по иному пути. Мы всего лишь крайне интенсивно меняем вектор своей технологической зависимости – с западного направления на китайское. Например, вместо японских АКП на модели АВТОВАЗа теперь начали ставить китайские ваиаторы. На УАЗе, кстати, та же история с «коробками». «Механика» на ульяновских «Патриотах» теперь не корейская, а китайская.

Электронные блоки АБС, подушки безопасности и прочие компоненты, без которых пару лет назад остался российский автопром, теперь поставляет отечественный производитель. Но делают все это из китайских электронных компонентов. Можно ли называть подобный подход «технологическим суверенитетом»? Тот еще вопрос...

При всем при этом, ключевые станки и оборудование для отечественного автопрома (именно это – истинная основа суверенитета промышленности!) изготавливают отнюдь не на российских заводах. С развалом СССР станкостроение в нашей стране было успешно разгромлено «до основания насовсем». И есть серьезное подозрение, что люди, помогавшие Путину писать его послание, слабо представляют себе реальные пути восстановление этого «хребта» любой по-настоящему национальной промышленности.

Ведь станочный парк у нас уже много лет преимущественно завозной – из Европы да Кореи/Японии. А в последнее время он обновляется по большей части за счет китайских поставщиков. И последний аспект.

Технологическая независимость бывает разная. Одно дело – ее китайский вариант. И совсем другое – иранский. Первая позволяет диктовать правила игры на многих мировых рынках. А вторая предлагает по десятитысячному разу улучшать одну и ту же модель французского бюджетного автомобиля сорокалетней давности.

Сложно сказать, независимость какого типа имел в виду Владимир Путин. Очень хочется надеяться, что он говорил про «китайскую». Вот только пугает способность суровой российской реальности трансформировать подобные благие намерения в уныло-тупиковый «иранский вариант».