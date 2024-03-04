Ford Transit возвращается в Россию

Некогда популярный Ford Transit возвращается на отечественный рынок, но есть нюанс. На замену модели, выпуск которой был локализован в Татарстане, придут фургоны и микроавтобусы из Китая.

Как сообщает портал Quto.ru, партия из нескольких десятков Ford Transit Custom поступит в продажу в самое ближайшее время. Новые автомобили, которые выпускают на совместном предприятии JMC-Ford в Китае, представляют собой модернизированный вариант модели 2012 года. В рамках прошедшего в 2023 году рестайлинга ее оснастили светодиодной оптикой, цифровой панелью приборов, новой мультимедиа, а также комплексом электронных ассистентов водителя.

Заявлено, что российским клиентам предложат цельнометаллические фургоны и пассажирские микроавтобусы в разных вариантах длины колесной базы и высоты крыши. Переднеприводные машины будут доступны с 202-сильным 2,0-литровым бензиновым турбомотором с 5-ступенчатой «механикой» или 9-диапазонным «автоматом», а также со 121-сильным 2,0-литровым турбодизелем в связке с «механикой».

По данным наших коллег, в базовой комплектации китайский Ford Transit Custom будет стоить минимум 3 500 000 рублей. Его основными конкурентами на российском рынке должны стать фургоны и микроавтобусы марки Sollers, а также коммерческая техника ГАЗ — семейства «Газель» и «Соболь».