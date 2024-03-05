Новый Toyota Land Cruiser Prado добрался до России

Последнее поколение Toyota Land Cruiser Prado (в кузове 250) официально на российском рынке так и не появилось — к тому моменту, как внедорожник дебютировал, японцы уже прекратили деятельность в нашей стране. Тем не менее, приобрести его можно, ведь параллельный импорт пока никто не отменил.

Портал «АвтоВзгляд» нашел сразу несколько объявлений о продаже Land Cruiser Prado 250 на одном популярном классифайде. Торговцы с Дальнего Востока предлагают разные модификации модели: с бензиновым турбомотором 2.4 на 280 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом», со 163-сильным бензиновым атмосферным 2,7-литровым V6 с 6-диапазонной АКП, а также флагманское гибридное исполнение i-Force Max с 330-сильной установкой. Все версии имеют постоянный полный привод с понижающей передачей.

В описании машин, представленных в объявлениях, заявлена базовая комплектация, но с богатым оснащением. В зависимости от типа двигателя стоимость Land Cruiser Prado 250 на «Авито» варьируется от 7 399 999 до 9 499 000 рублей. Один из продавцов подчеркивает, что автомобили поставляются из Китая под конкретный заказ, что позволяет выбрать как цвет машины, так и нужную версию, а стоимость внедорожника указана «под ключ» с доставкой до Владивостока.