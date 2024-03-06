BAIC показал дешевый, но брутальный кроссовер BJ30

Китайская марка BAIC официально рассекретила новое поколение BJ30. Самый компактный кроссовер в линейке бренда претендует на титул самого брутального в своем классе.

Облик сменившего генерацию BAIC BJ30 перестал быть секретом еще осенью 2023 года, когда Минпромторг Поднебесной слил в сеть патентные изображения новинки. Сейчас же экстерьер машины официально показал сам автопроизводитель. Освежился дизайн передней части кузова, изменились бамперы, фары и фонари: визуально BJ30 вобрал в себя черты культовых американских внедорожников — Jeep Wrangler и Ford Bronco.

Интерьер автомобиля пока не рассекречен, но уже можно сказать, что со сменой поколений машина станет просторнее. Длина кроссовера увеличилась на 225 мм, а колесная база выросла на 145 мм, до 2820 мм. Габариты нового BAIC BJ30 составляют 4730 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1790 мм в высоту.

Фото: BAIC

Технические характеристики также пока полностью не раскрыты, но доподлинно известно, что кроссовер получит 188-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор от более крупной модели BAIC X7. Ожидается, что двигатель будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом, но не исключено появление модификации с четырьмя ведущими колесами.

Напомним, что на днях BAIC презентовал в России флагманский кроссовер X75 — его продажи начнутся в конце марта. Все подробности об этой модели портал «АвтоВзгляд» рассказал здесь.