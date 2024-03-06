Покажи мне свой Okavango: первый тест-драйв нового кроссовера от Geely

Когда сажусь читать отчеты коллег о тест-драйве очередной новинки из Поднебесной, всякий раз ловлю себя на мысли, а что, собственно, хочу из предложенного текста узнать? Найти подтверждение, что китайский автомобиль – одноразовая игрушка, которой до европейских и японских аналогов, как до соседней галактики? Или же мое подсознание хочет, чтобы его убедили в обратном: в том, что машины made in China ни чуть не хуже того, что мы привыкли считать эталоном? И вот теперь точно такие же вопросы занозой засели, когда самому пришлось писать о новом полноразмерном кроссовере Geely Okavango, который производитель называет кроссвэном.

Скрывать не буду: как ярый любитель автопутешествий, фанатею от больших «тачек». И пощупать, что называется, в живую, самый большой SUV из линейки Geely было весьма интересно. Внешне Okavango похож на своего собрата по цеху Monjaro, и если бы не выпуклая решетка радиатора на новинке, то с кондачка явных отличий и не найти вовсе. Хотя при этом первый длиннее, шире и выше второго Кстати, коль коснулись радиаторной решетки...

Речь пойдет не об эстетике, а о функциональности. У этого элемента «Окаванго» уж больно большие промежутки между «штакетником». И боюсь, что, учитывая реалии российских дорог, радиатор системы охлаждения прослужит не долго. И, поверьте, это не брюзжание вечно всем недовольного автожурналиста, а суровая правда жизни.

Ведь даже Ford в свое время признал, что из-за больших отверстий в решетке радиатора на рестайлинговом Mondeo IV редкий российский владелец не менял теплообменник по вине угодившего сюда камушка. Впрочем, проблема с «крупной ячейкой» решается просто: позади нее крепится черная алюминиевая сетка, которая и защитит деталь от «нежданчиков». Так что будущим владельцам этого «китайца» очень рекомендую потратиться.

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ТРЕНДЫ КРАСОТЫ

Не буду ничего говорить об экстерьере новинки, плавности и грациозности линий в дизайне, ведь при нынешнем устройстве мира, где не то что автомобили, словно клоны, похожи друг на друга, но и женщины, благодаря бьюти-индустрии, носят одинаковые губы/брови/груди/щеки. Иными словами, рассуждения о красоте лишены всяческого смыла – тут, как говориться, на вкус и на цвет.

Лично у меня wow-эффекта Okavango не вызвал, а вот спутница моей жизни буквально обмерла от восторга при первом свидании с машиной. То есть, наверное, тут вполне можно говорить о вполне себе среднестатистической – в современных трендах – красоте автомобиля. Тоже самое можно сказать и об интерьере испытуемого. Чисто, стильно и, в целом, опять же современно.

Кнопок управления различными системами не очень много и – надо отдать должное производителю – расположены они в соответствии со здравым смыслом и логикой. Нет такого как, например, на некоторых «французах», когда в зоне управления климат-контролем запросто «проживают» кнопки открытия багажника и включения противотуманных фар.

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НАЖМИ НА КНОПКУ – ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ

К удобству водительского кресла поначалу претензий не было. Оно удобно, нет нарочито выпирающих боковых поддержек, из-за которых в долгих вояжах спина просится на массажный стол. Да и регулируется сиденье под «рулевого» любой комплекции. Однако вскоре особенности китайского инжиниринга дали себя знать.

Ну вот, например, отрегулировал сидушку под себя, заехал на заправку, заглушил движок, вернулся в машину и понимаю, что как-то не очень удобно сижу. Кресло, оказывается, самостоятельно встало в исходное положение, не запомнив произведенных с ним манипуляций, так что каждый раз приходиться вновь «жмакать» на кнопки настроек. Но даже если мотор не глушить, то поле кратковременного выхода из салона сиденье все-равно начинает жить своей жизнью.

Сначала делает тебе приятное, отодвигаясь назад, чтобы водитель с большим удобством покинул салон. Но иногда «забывает» вернуться назад, заставляя вновь заняться регулировками. И за время довольно долгого теста я так и не освоил всех премудростей настройки.

Впрочем, подобным поведением грешит подавляющее большинство китайских автомобилей, удивляя россиян странными алгоритмами работы тех или иных опций. Но тут уж нам придется привыкать с причудам новых восточных партнеров.

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МЕСТА ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ

Geely Okavango – 7-местный автомобиль. И хочу сказать, что посадочные места третьего ряда вполне полноценные. В том смысле, что нет ощущения, будто пассажиру поставили раскладной табурет в багажнике и он вынужден там ехать в одной из поз йога. Причем для обитателей галерки предусмотрены такие удобства как подстаканники, ниши для смартфона и регулируемые дефлекторы кондиционера.

Ну и пока мы не покинули багажный отсек, приведу цифры. Когда третий ряд сидений приведен в боевое положение, объем багажника составляет всего 227 литров. Убрали сидушки в пол и объем тут же увеличили до 628 л (для сравнения: грузовой отсек седана LADA Granta составляет 520 литров). А ежели пожертвовать вторым рядом сидений во имя сумок, коробок и чемоданов, то вместимость составит внушительные 2360 л.

Ну с галеркой разобрались. А вот каково живется пассажирам второго ряда? Не сказать, что удобства, как в лимузине, но колени уши им не закрывают.

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БОГАТ НА ПЛЮШКИ

Если говорить об оснащении машины, то напичкана она всевозможными приятностями, как говорится, от всей души. Камеры в круг, панорамная крыша, хорошо звучащая акустика, различные полезные ассистенты для водителя, шесть подушек безопасности, беспроводная зарядка для телефона, крышка багажника с электроприводом, сплошь кожа-рожа... В общем, понимаешь, что пред тобой не дешевка китайская, а очень даже приличный и современный автомобиль, который к тому же обладает сумасшедшей динамикой разгона и отменной маневренностью.

Про динамику сказал не для красного словца. Меня реально приятно удивил 2-литровый турбомотор с непосредственным впрыском, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Мощность движка – 200 «кобыл». Отклик на нажатие педали газа – мгновенный. И хотя производитель обещает, что с нуля до сотки Okavango разгоняется за 9,6 секунды, по ощущениям это происходит заметно быстрее.

Переключение передач незаметное – пинков не ощущаешь ни в спортивном режиме работы мотора и коробки, ни в пенсионерском (Eco). Кстати, всего тут предусмотрено три режима движения, которые выбираются селектором, расположенным рядом с рычагом КП: «Комфортный», «Экономичный» и «Спортивный». Последий, конечно, вне конкуренции, но штрафы с камер никто не отменял. Да и расход топлива сразу заметно увеличивается. Так, если в городе в «Комфорте» наш испытуемый съедал 11,7 литров АИ-95 на «сотку», то в «Спорте» его аппетит возрастал до 15 литров.

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СЛЫШИМОСТЬ ОТЛИЧНАЯ, ПРИЕМ!

Акустический комфорт Geely Okavango оценил бы на троечку. Слышно абсолютно все: каждый камушек, каждую песчинку, вылетающие из-под колес, звук двигателя проезжающего рядом ТС. Так что любителям тишины явно придется раскошелиться на дополнительную «шумку». Но опять же: это, увы, проблема большинства представленных в России китайских транспортных средств, которая, как принято говорить, на скорость не влияет.

Но вот с чем так и не получилось смириться за время теста, так это с отсутствием полного привода. Увы, но «Окаванго» приводится в движение лишь передними колесами. Да, будь на дворе лето, я, возможно, и не обратил на это внимание. А вот сейчас – ранней весной – буксовал во дворах в прямом смысле на ровном месте. А уж с какими трудностями мог столкнуться, отправившись на дачу, где трактор снег чистит три раза за зиму и то по большим праздникам, даже представить страшно. Особенно учитывая не слишком выдающийся клиренс в 175 мм.

НЕСРАВНЕННЫЙ...

Ну и давайте-ка ответим на главный вопрос об этом автомобиле: что это – «недоевропеец» или шикарная альтернатива тем же, скажем, Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe? Увы, но не получается сравнить их в этой парадигме, ибо что «Санта», что «Кодиак» имеют колесную формулу 4х4, а вот наш нынешний герой похвастать такими возможностями пока не может даже опционально.

Кроме того, при сравнении ключевую роль играет цена. Так, например, Okavango в максимальной комплектации официально стоит от 2 990 000 руб., хотя реально дешевле чем за 3,5 «ляма» его не взять. А чтобы стать счастливым обладателем перечисленных выше конкурентов, привезенных по параллельному импорту, нужно иметь раза в два-два с половиной больше деньжат...