Успехи и проблемы LADA, китайский «движ» и «бриллианты» от Mitsubishi: итоги недели

В преддверии 8 Марта важных новостей было немного: АВТОВАЗ объявил цену LADA Vesta с вариатором, BAIC презентовал российской публике кроссовер X75, Jetour дал старт официальным продажам модели T2, Haval открыл в Тульской области завод по производству двигателей, а Mitsubishi — внезапно — запатентовала в нашей стране торговые марки Lancer и Outlander. Подробнее об этих и других автомобильных событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Тольяттинцы начали отгружать дилерам LADA Vesta с вариатором и новым двигателем 1.8 Evo. Стартовую цену уже объявили, и она приятно удивила — без малого 1,6 млн. рублей за седан в базовой версии «Комфорт». Это при том, что аналогичная машина с «механикой» и менее мощным мотором на 106 сил предлагается за 1 510 000.

И еще пара новостей, связанных с АВТОВАЗом. Во-первых, волжане объявили о проведении сервисной кампании, в рамках которой дилеры совершенно бесплатно проверят и при необходимости заменят подрулевые переключатели на LADA Vesta и Niva Travel. Во-вторых, Роспатент рассекретил еще две версии LADA Iskra. Теперь мы знаем, как будут выглядеть седан и универсал в исполнении Cross.

А что там у китайцев? Компания BAIC презентовала российской публике флагманский кроссовер X75. Модификация одна — полуторалитровый мотор на 177 лошадей, семиступенчатый «робот» с парой «мокрых» сцеплений, передний привод. А вот комплектаций четыре: уже в «базе» можно найти электрические регулировки кресла водителя с памятью, двухзонный «климат», цифровую «приборку», бесключевой доступ. Старт продаж — 25 марта.

А вот Jetour T2, также представленный на этой неделе, уже появился в шоу-румах дилеров. Полноприводная модель с внедорожным характером оснащается турбомотором на 245 сил и семиступенчатым «роботом». Ее цена — от 3 760 000 рублей. Кстати, T2 — не единственная новинка «Джетура», запланированная на 2024 го, будет и другая. А после нее — еще десять до 2027-го.

Тем временем в Тульской области открылся завод двигателей Haval. На предприятии, которое занимает более 10 тысяч квадратных метров, наладили производство бензиновых турбомоторов на 1,5 и 2 литра по полному циклу. Ими будут комплектоваться почти все автомобили российской сборки — примерно 90% машин. И если раньше китайцы говорили о возможности выпускать 80 тысяч движков в год, то теперь это 100 тысяч.

А напоследок — новость, которая вызвала бурные обсуждения на форумах и в СМИ на этой неделе: Mitsubishi зарегистрировала в России ряд товарных марок, включая Lancer и Outlander. Неужели японцы скоро вернутся на официальный рынок? Что, и «Лансер» привезут? Ответы на эти и другие вопросы — в видеообзоре главных событий недели портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.