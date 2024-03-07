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Эксперты назвали невероятно «живучие» иномарки за 400 000 рублей

Хорошая машина за 400 000 рублей – разве такое бывает? Еще как, если вы не гонитесь за премиумом и рассматриваете автомобиль с точки зрения рабочей лошадки, не досаждающей своему хозяину регулярными поломками. Эксперты портала «АвтоВзгляд» отобрали наиболее удачные варианты на вторичном рынке, которые больше поражают, чем разочаровывают.

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Автор
Руслан Черный

Изображение Эксперты назвали невероятно «живучие» иномарки за 400 000 рублей

Лучше иномарку, чем «Жигули» – этому принципу следуют многие отечественные автолюбители при выборе транспортного средства. Однако те же «Лады» многолетней давности и с сумасшедшими пробегами гоняют по нашим дорогам до сих пор. Не это ли показатель их неубиваемости? Впрочем, для тех, кого сей факт не убедил, предлагаем заграничную альтернативу.

И начнем, пожалуй, с условной иномарки российской сборки, но с легендарным японским именем Datsun. Да, по сути, это те же LADA Kalina и Granta, но в новых кузовах, с расширенным опционом и заморскими шильдиками. И седан on-DO, и хетчбэк mi-DO предлагают проверенный годами 87-сильный мотор, сопряженный с надежной МКП.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Средний пробег автомобилей, подпадающий в наш ценовой сегмент, составляет 150 000 км, а количество владельцев по ПТС будет не менее двух. Что касается срока эксплуатации, то в означенный бюджет укладываются машины, выпущенные в период с 2014-го по 2017-ый год. Из характерных минусов обеих моделей можно выделить слабые рулевые тяги и опорные подшипники стоек, катушки зажигания, а также датчики температуры и кислорода.

«Первый» Renault Logan легко подходит под заданную планку в 400 000 рублей, и в рекламе проверенный не горьким опытом автомобиль совсем не нуждается. Бронебойная подвеска, тяговитые движки и вечная «ручная» коробка передач – вот, за что любят французскую легковушку.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Причем отыскать на рынке ее можно даже в рестайлинге. В среднем в ПТС не больше трех подписей автовладельцев, а пробеги приближаются к 200 000 км. И речь идет о машинах 2009-2012 годов выпуска. Что же до минусов, то «Логан» быстро начинает «цвести» под кромкой ветрового стекла, в проеме крышки багажника и в нижней части задних колесных арок. Также тут часто перегорают лампы и, увы, посредственная вентиляция салона.

А вот чистокровный «японец» в лице Mitsubishi Lancer девятой генерации способен удивить, даже спустя 250 000 км на одометре. Автомобиль прекрасно едет и неплохо рулится, а вместе с тем не склонен к преждевременному появлению дыр на кузове, да и грешит нечастыми «болячками». В их числе: слабые вентилятор охлаждения, рулевая рейка, опорные подшипники и дверные замки.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

В остальном седан 2004-2007 годов выпуска крепок и бодр. Да, он старее других моделей в нашем обзоре, но зато с автоматической трансмиссией, которая наряду с 98-сильным бензиновым мотором в полной мере доказали свою надежность.Видимо, не зря в ПТС у большинства представленных на вторичном рынке «Лансеров» количество владельцев ограничивается лишь двумя. Как видно, неохотно люди расстаются с машиной, хорошо зарекомендовавшей себя с эксплуатационной точки зрения.

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