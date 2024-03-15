Новым автомобилям в России предрекли подорожание на 25%

Банк России изучил российский рынок автомобилей и пришел к выводу, что ситуация стабилизируется. Тем временем аналитики прогнозируют дальнейший рост цен, который приведет к снижению спроса на новые машины.

Авторы исследования «Региональная экономика» подчеркнули, что в начале 2024 года продажи новых автомобилей в России вышли на уровень конца 2021-го, хотя структура рынка поменялась. Гораздо шире стали представлены китайские марки — как за счет импорта готовых машин, так и за счет организации их крупноузловой сборки. Последнее позволило перезапустить заводы ушедших из нашей страны брендов, но окончательно вернуть к жизни все приостановленные предприятия получится в лучшем случае к 2027 году, отмечает Центробанк.

Процесс импортозамещения идет активно, однако проблемы с комплектующими, их поставками и сертификацией сохраняются. Кроме того ряд поставщиков компонентов и автомобильных компаний не готов сотрудничать с российскими партнерами из-за риска вторичных санкций.

В январе 2024 годовой прирост цен на новые легковые автомобили составил в среднем 12%: отечественные модели подорожали на 18%, а иномарки прибавили в среднем 4,4%. При этом аналитики ждут дальнейшего роста цен из-за ликвидации созданных складских запасов и грядущего ужесточения «утилизационных» правил с 1 апреля для импортных машин. Дальше рост продаж — существенный на фоне эффекта низкой базы — вряд ли будет столь же заметным. Как отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, мнение которого приводят «Известия», новые правила таможенного оформления автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС, приведет к росту цен на 20–25%.