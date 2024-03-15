Когда в России подешевеют автокредиты: подсказку дали банкиры

Глобальное падение спроса на новые автомобили в России (а успехи начала этого года, если по гамбургскому счету – не в счет) в первую очередь связано с чудовищной ценой финансовых инструментов: кредит очень дорогой. При идеальных раскладах удастся занять под 20% годовых, а при «случайном заходе» без подготовки – предложат до 37% сверху. Кто ж в трезвом уме и твердой памяти пойдет на такие условия? Однако есть мнение, что скоро все изменится. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

В многочисленных автосалонах китайских брендов – пустота, лишь малое число персонала жадно смотрит на входную дверь. У «Лады» дела обстоят не лучше: на родной автопром очередей нет, они остались в 2022 – 2023 годах, а каждый зашедший воспринимается служащими, как последняя возможность получить желанную премию. Десятки тысяч машин стоят сегодня на дилерских складах, бесславно проживая свои самые ценные минуты, часы, дни и месяцы. Что не так в «датском королевстве»?

Причина «воздержанности» россиян от крупномасштабных покупок и обновления дряхлеющего автопарка – фактическая «стоп-ставка» по кредиту, о которой, к слову, говорят и специалисты отрасли. Цена на заем прямо зависит от ставки рефинансирования, под которую кредитует коммерческие банки ЦБ.

Иными словами, если Центробанк стоит на отметке 16%, то получить кредит на машину или квартиру дешевле тех самых 16% можно только в одном случае – по специальной государственной программе. Иначе – никак. А за свои кровные покупать «китайцев» по три миллиона не очень много желающих нашлось. Вот и «встали трамваи», в смысле – продажи.

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Ситуация на рынке поменяется только в том случае, если регулятор, коим «Банк России» является в первую очередь, понизит ставку. В истории бывали случаи, когда она снижалась постепенно, бывали – когда резко. Но никто, кроме, пожалуй, Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной не знает, когда это произойдет. Знали бы точно – обладали б инсайдерской информацией, стоящей миллиарды. Но нам остается только догадывать, основывая свое мнение на вторичных признаках. И один из них весьма интересен.

Высокая ставка рефинансирования – это еще и высокая ставка банков по депозитам. Положить деньги на счет сейчас можно аж под 16% годовых, а некоторые финансовые организации предлагают и больше. Но если углубиться в недра документации и прочитать все, что под звездочкой, выяснится одна, можно сказать, интимная подробность: под 16% сейчас можно открыть депозит только на полгода.

На год – ставка существенно ниже, до 7%. О чем это говорит? Лишь о том, что банковский сектор твердо уверен – высокая ставка рефинансирования доживет только до осени, а дальше начнет снижаться. Судя по всему – крупными шагами. Взяв во внимание этот фактор, помножив его на чудовищный сток, которого автодилеры не знали уже много лет, стоит принять аргументированное и взвешенное решение: приобретение автомобиля в ноябре-декабре 2024 года обойдется дешевле, чем сейчас или летом.