Новый BAIC BJ40 получил «внедорожную» версию

Представленный на российском рынке внедорожник BAIC BJ40 готовится к смене поколений и появлению нового варианта для пересеченной местности. Новинку уже анонсировали в Китае.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Новый BAIC BJ40 получил «внедорожную» версию

По информации издания AutoHome, 21 марта на китайском рынке официально появится Beijing BJ40 во «внедорожном» исполнении Blade Hero Edition. Машина длиной 4790 мм, шириной 1940 мм и высотой 1929 мм с колесной базой 2760 мм получит новый силовой обвес с закрепленными на раме буксирными крюками и проушинами, а также развитой защитой днища.

Появятся новые колеса с внедорожными покрышками, которые обеспечат прибавку дорожного просвета в 35 мм и, в сочетании с иными бамперами, увеличенные углы въезда и съезда.

Фото: BAIC
Фото: BAIC

Заявлено, что в Китае автомобиль предложат с бензиновым и дизельным двигателями, а также с гибридной силовой установкой, 8-ступенчатым «автоматом», подключаемым полным приводом и системой выбора из 11 режимов движения, включая внедорожный круиз-контроль.

Напомним, что сейчас в России продается BAIC BJ40 первого поколения — «рамник» доступен исключительно с бензиновым мотором. Дизельную модификацию дистрибьютор пообещал вывести позднее, а за ней — и внедорожник второй генерации. BAIC BJ41 — так будет называться новая версия — дебютирует на нашим рынке осенью 2024 года. Не исключено, что ее предложат и в исполнении Blade Hero Edition.

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