Новый BAIC BJ40 получил «внедорожную» версию

Представленный на российском рынке внедорожник BAIC BJ40 готовится к смене поколений и появлению нового варианта для пересеченной местности. Новинку уже анонсировали в Китае.

По информации издания AutoHome, 21 марта на китайском рынке официально появится Beijing BJ40 во «внедорожном» исполнении Blade Hero Edition. Машина длиной 4790 мм, шириной 1940 мм и высотой 1929 мм с колесной базой 2760 мм получит новый силовой обвес с закрепленными на раме буксирными крюками и проушинами, а также развитой защитой днища.

Появятся новые колеса с внедорожными покрышками, которые обеспечат прибавку дорожного просвета в 35 мм и, в сочетании с иными бамперами, увеличенные углы въезда и съезда.

Фото: BAIC

Заявлено, что в Китае автомобиль предложат с бензиновым и дизельным двигателями, а также с гибридной силовой установкой, 8-ступенчатым «автоматом», подключаемым полным приводом и системой выбора из 11 режимов движения, включая внедорожный круиз-контроль.

Напомним, что сейчас в России продается BAIC BJ40 первого поколения — «рамник» доступен исключительно с бензиновым мотором. Дизельную модификацию дистрибьютор пообещал вывести позднее, а за ней — и внедорожник второй генерации. BAIC BJ41 — так будет называться новая версия — дебютирует на нашим рынке осенью 2024 года. Не исключено, что ее предложат и в исполнении Blade Hero Edition.