Опытная партия: чем возьмет покупателя кроссовер Forthing T5 российской сборки

В Калининграде в рамках первой дилерской конференции, проведенной дистрибьютором марки – компанией Ixen Motors Rus, состоялось первое знакомство с кроссоверами Forthing T5, T5 EVO и минивэном M4 Yacht отечественной сборки. На презентации побывал и портал «АвтоВзгляд».

Прессу не часто приглашают на подобные «внутрицеховые» мероприятия, опасаясь, очевидно, утечки важной коммерческой информации. Однако в этот раз нам все же удалось побывать на «кухне» нового в России бренда Forthing, структурно входящего в корпорацию Dongfeng. Напомним, что свою деятельность в России «Фортинг» начал еще в прошлом году, а его дистрибьютором стала компания Ixen Motors Rus, занимающаяся продвижением марки и развитием дилерской сети.

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Конференцию открыла г-жа Вэн Фан – руководитель проекта производства Dongfeng Liuzhou Motor – которая поделилась ближайшими планами корпорации в нашей стране. По словам топ-менеджера, Forthing уже через два года рассчитывает продавать у нас до 10 000 автомобилей ежегодно. При этом в текущем году калининградскому «Автотору» предстоит собрать уже 5000 штук. А в будущем китайцы намерены расширить линейку до десяти моделей.

Руководитель проекта Forthing на «Автоторе» Руслан Садыков подтвердил, что китайские партнеры оказывают всю возможную поддержку по обеспечению поставок, наладке сборочных процессов и обучению персонала. Он отметил важность дальнейшей локализации производства, которая в итоге позволит производителю получить полный портфель обещанной государственной поддержки, что в итоге сделает автомобили доступнее.

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Официальное начало массового производства запланировано на вторую половину марта, однако пилотная партия уже сошла с конвейера. На первоначальном этапе выпуск автомобилей Forthingосуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня.

В свою очередь Елена Гольцова, генеральный директор компании Ixen Motors Rus, тоже говорила о важности местной сборки для продвижения марки на рынке. По ее словам, локализация удешевляет каждую из моделей примерно на 600 000 рублей.

Кроме того, дистрибьютор намерен воспользоваться всеми современными методами поддержки дилеров, включая специализированные кредитные программы и лизинговые схемы. При этом за количеством своих торговых представителей, как это практикуют другие марки, Ixen Motors Rus не гонится. Даже в городах-миллионниках их будет не более двух, а планируемый годовой трафик продаж в итоге планируется распределять через 60 дилерских центров.

В кулуарах конференции много спорили. Но ее участники сошлись во мнении, что нынешняя стагнация рынка помимо объективного снижения покупательской активности обусловлена тем, что аудитория обескуражена появлением все новых и новых китайских брендов.

Фото портала АвтоВзгляд.

В России маркам из Поднебесной все сложнее отстаивать собственную индивидуальность, когда едва ли не еженедельные премьеры все новых и новых моделей фактически девальвировали понятие «новинка», способное вызвать к себе хоть сколько-нибудь значительный интерес.

Тем не менее, дилеры Forthing не теряют оптимизма. Хорошо понимая, что нынешнему рынку сегодня скорее требуются пусть китайские, но недорогие «Логаны» и «Дастеры», а не роскошные 500-сильные, к примеру, электровэны, модельная линейка Forthing им видится перспективной.

Многие продавцы делают ставку на современный и динамичный кроссовер T5 Evo, обладающий ярким дизайном и отличной динамикой, которую обеспечивает 1,5-литровый 193-сильный турбомотор и отлично адаптированный к нему «робот». В некоторых регионах рассчитывают на конкурентоспособный ценник роскошного минивэна Yacht с той же силовой парой. Благодаря неплохой динамике, богатой и действительно добротной отделке и большому количеству опций он может потеснить конкурентов.

И, наконец, новинка – кроссовер T5, официальная стоимость которого пока не объявлена. Дилеры отнеслись к ней осторожно: ценника-то, повторимся, пока нет. Но мы уверены, что современный облик машины многих не оставит равнодушным. К тому же он словно создан чаяниями нашего покупателя.

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В салоне и багажнике при колесной базе 2740 мм настоящий и бескомпромиссный простор, а органы управления включают большое количество физических кнопок, на нехватку которых постоянно многие сетуют. При этом техническая начинка, которую визуально представляет большой вертикально ориентированный тачскрин-монитор, тоже в полном порядке. Для машин российской сборки обещают полную русификацию и все «теплые» опции.

Во время короткого тест-драйва Т5 показал неплохую связку двигатель-автомат. Да, в трансмиссии здесь использован полноценный гидротрансформатор – еще один маркетинговый козырь новинки. Привод, правда, только передний.

Этому кроссоверу чужды гоночные амбиции, но для аккуратной и комфортной езды – самое то. Очень достойный кандидат, если, конечно, производителю удастся удержать прайсы на него в разумных для нашего не очень богатого потребителя в разумных пределах.