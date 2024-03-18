Возрожденный Hyundai Creta поступил к дилерам: известны цены

Возрожденные под брендом Solaris автомобили Hyundai и Kia возвращаются на российский рынок. Партия седанов Solaris HS дилерам уже отгружена, а сейчас в автосалоны начали поступать кроссоверы Solaris HC.

Как выяснил портал «АвтоВзгляд» у представителей одной крупной дилерской сети, компания AGR пока не установила рекомендованные розничные цены на новинку, поэтому прайсы в разных шоу-румах могут отличаться. Тот дилер, к которому обратились мы, предложит переднеприводный кроссовер с бензиновым двигателем 1.6 л на 123 л.с. и «автоматом» по цене от 2,95 млн. рублей. При этом самая дорогая версия из тех, что уже отгружены в автосалоны, обойдется в 3,45 млн. целковых.

Отметил наш собеседник и тот факт, что кроссоверов Solaris HC в поставках намного меньше, чем седанов Solaris HS, которые у того же дилера будут стоить от 2,2 до 2,5 млн. рублей.

Напомним, выпуск моделей HS, HC, KRS и KRX, ранее известных как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно, налажен на предприятии «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге. Седаны, хетчбэк и кроссовер Solaris ничем от исходных моделей не отличаются. В моторной линейке остались атмосферные бензиновые моторы объемом 1.4 л мощностью 100 л.с., 1.6 л на 123 л.с. и 2.0 литра на 150 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат». Привод — передний или полный (только для бывшей Creta).