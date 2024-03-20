Peugeot рассекретил новое поколение кроссовера 5008

Французский концерн продолжает обновлять семейство кроссоверов. Вслед за Peugeot 3008 появился более крупный 5008, который во многом унифицирован с младшей моделью, но имеет и свои особенности.

Автомобиль получил полностью новый дизайн кузова, который выполнен в фирменном стиле актуальных моделей Peugeot, но при этом имеет особый рисунок оптики и кузовные панели. В салоне использована последняя версия интерьера i-Cockpit: он подразумевает изогнутый 21-дюймовый дисплей, объединивший цифровую панель приборов и мультимедиа. Кроссовер обзавелся усеченным мультифункциональным рулем и десятком программируемых клавиш i-Toggles на центральной консоли. Семиместный салон располагает багажником в 259 л, но если сложить третий ряд сидений, то объем отсека вырастает до 748 л.

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Новинка построена на платформе STLA Medium и частично унифицирована с более компактным Peugeot 3008. Базовым вариантом стал переднеприводный переднемоторный электромобиль — 214-сильная версия имеет батарею на 73 кВт•ч и запас хода до 500 км, а 231-сильное исполнение оснащено аккумулятором на 98 кВт•ч с автономностью до 660 км. Флагманская модификация — это двухмоторный полноприводный Electric 320 с 320-сильной установкой, батареей 98 кВт•ч и запасом хода до 500 км.

В гамме Peugeot 5008 будут и две гибридные версии. Первой на рынок выйдет исполнение со 136-сильным 1,2-литровым бензиновым турбомотором PureTech и интегрированным в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач электромотором, а позднее появится подключаемый гибрид с двигателями на 125 и 150 сил. Запас хода на электротяге составит несколько десятков километров в зависимости от исполнения.

На рынок Peugeot 5008 выйдет в течение 2024 года. Стоимость кроссовера пока не названа. Не исключено, что новинка появится и в России, поскольку по параллельному импорту сегодня можно поставить любую интересную клиенту модель.