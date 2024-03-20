Где, когда и как подготовить автомобиль к лету-2024: неожиданные лайфхаки

Овес – то есть обслуживание, запчасти и расходники – нынче дорог, однако любимая рабочая «лошадка» без него никуда. Особенно после такой сложной зимы, что выдалась в этом сезоне. И даже несмотря на то, что цены, повторимся, на все и вся выросли катастрофически, без определенных процедур, а то и без мелкого ремонта, не обойтись. Если, конечно, вы хотите вкатиться в лето без проблем и не испортить себе ни выезды на дачу, ни отпускное автопутешествие. Как привести в чувство автомобиль и не разориться, подскажет портал «АвтоВзгляд».

Хотя, конечно, большинство российских автовладельцев и считает, что весенние хлопоты с ТС заканчиваются на «переобувке», это далеко не так. Автомобиль еще необходимо как следует отмыть и снаружи, и внутри, причем не ограничиваясь стандартными предложениями автомоек – тут нужно «копать» глубже. В противном случае проблемы с коррозией не заставят себя долго ждать.

Следующий шаг – посещение СТО для тщательной диагностики. Но тут тоже есть нюанс. Отдав «ласточку» на «растерзание» специалистов, покидать ремзону не рекомендуется, а стоит и самому внимательно осмотреть машину, пока она висит на подъемнике – много чего интересного узнаете о своем ТС, после чего даже без подсказок мастеров захотите провести ТО, а то и вложиться в ремонт.

А и то, и другое нынче, скажем еще раз, довольно дорого. Достаточно сказать, что только за два последних зимних месяца запчасти и расходники подорожали на 10-15 процентов по отношению к и без того «кусачим» прайсам прошлого года. Но тут есть нюанс. Так, скажем, в большинстве СТО «большое» ТО сильно подержанной иномарки обойдется сегодня в Москве тысяч в 70, а при посещении – внимание! - официального дилера можно сэкономить 10 000-12 000 «деревянных».

Слушайте Весна, весна, пора техобслуживания: как подготовить авто к лету и не разориться на Яндекс Музыке

При этом некоторые операции можно пусть и ненадолго, но отложить, чтобы разом не истощать семейный бюджет. Скажем, не стоит менять зимнюю резину на летнюю прямо сейчас, несмотря даже на «плюс» по ночам: лучше подождать до апреля. Кстати сказать, и на покрышках сегодня вполне реально прилично сэкономить. Можно еще повременить с химчисткой салона (после наших зим процедура обязательная, если кто не знал).

А кое-что (копейка, как известно, рубль бережет) стоит сделать и своими руками, даже если вы не отличаете бампер от кардана: в процессе техобслуживания есть очень простые операции, за которые в автомастерской дерут три шкуры. Впрочем, более подробно о всех тонкостях предсезонной подготовки автомобиля – особенно подержанного – и способах экономии вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», которой найдете здесь.