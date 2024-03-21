Infiniti показала новое поколение флагманского кроссовера QX80

Популярный на российском рынке кроссовер Infiniti QX80 пережил смену поколений. Новую генерацию модели официально рассекретили в США — продажи автомобиля, который существенно поменялся в плане дизайна, оснащения и техники, начнутся летом 2024 года.

Фактически серийная модель стала слегка упрощенным концепт-каром Infiniti QX Monograph образца 2023 года. Облик машины выполнен в фирменном стиле Artistry in Motion, который дополняют решетка радиатора нового дизайна, переработанная эмблема марки с подсветкой, потайные ручки дверей, а также характерные дневные ходовые огни «Цифровая клавиатура фортепиано». Эксклюзивом модели стал цвет кузова Dynamic Metal, символизирующий жидкий металл.

Салон вдохновлен японской культурой и принципами мияби с мягкими материалами высокого качества и современными технологиями. Кожаная обивка, дерево, замша и металл органично сочетаются с высокотехнологичными элементами — такими, как два 14,3-дюймовых дисплея, проекционный экран, 9-дюймовый тачскрин управления климатом, а также онлайн-сервисами Google, интегрированными в бортовую электронику.

Фото: Infiniti

Машина получила сразу восемь зарядных USB Type-C, доступных пассажирам всех трех рядов (первые два оснащены подогревом и охлаждением, третий — только подогревом), а также штатный холодильник на центральной консоли. Кроссовер оснащен системой Biometric Cooling — инфракрасный датчик, встроенный в обивку потолка автомобиля, определяет, когда пассажирам второго ряда жарко, и почти мгновенно регулирует температуру и поток воздуха.

Кроссовер обзавелся технологиями Front Wide View (сверхширокий угол обзора, который позволяет «видеть» вокруг припаркованные автомобили или за углами в тесных гаражах), Invisible Hood View (изображения с наружных камер машины проецируют то, что находится непосредственно перед ней, на экраны в салоне). А система наружного и внутреннего мониторинга позволяет при необходимости дистанционно через смартфон контролировать обстановку или создавать контент для соцсетей.

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QX80 имеет аудиосистему Klipsch с 14 динамиками общей мощностью 600 Вт и 12-канальным усилителем, а за доплату предложена акустика Klipsch Reference Premiere с 24 динамиками мощностью 1200 Вт и функцией индивидуального аудио. Она подразумевает титановые высокочастотные динамики, четыре потолочных динамика High Line, 8-дюймовый сабвуфер TriPower и 24-канальный усилитель, а также динамики, установленные в подголовниках передних сидений.

Новый QX80 получил бензиновый 3,5-литровый двигатель VR35DDTT с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с. и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Привод либо задний, либо полный в зависимости от комплектации. Предусмотрена пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.

Продажи Infiniti QX80 в США стартуют летом — стоимость кроссовера составит от 82 450 долларов в базовой версии. С учетом того, что модель популярна в России, можно смело ожидать поставок новинки и на отечественный рынок — по параллельному импорту.