Экономист Кричевский: автокредиты надо без опаски брать всем здесь и сейчас

По итогам двух первых месяцев года, один из которых – полупраздничный, а второй – слегка укороченный, реализация новых легковушек в России не просто выросла, а рванула в космические дали: дилерам удалось пристроить без малого 185 000 авто. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года автопродажи поднялись на 82%, вплотную приблизившись к показателям досанкционного 2021-го. Однако большинство экспертов рынка внятно объяснить случившийся скачок спроса в «неурожайное» время, всегда отличавшееся сугубой вялостью покупателей, не смогло. В итоге портал «АвтоВзгляд» попросил прокомментировать ситуацию доктора экономических наук Никиту КРИЧЕВСКОГО.

– Профессор, чем же все-таки можно объяснить невиданное буйство потребительской активности в автосегменте последних месяцев, подтвержденное к тому же фантастическим объемом выданных автокредитов?

– Тут все очевидно. В минувшем году в стране серьезно (по разным оценкам – на 20-30%) выросли зарплаты. И это очевидный факт.

– Вот и свежий опрос Фонда «Общественное мнение» свидетельствует, что за последние месяцы материальное положение наших соотечественников даже с учетом инфляции как минимум не изменилось, а то и улучшилось. Об этом заявили более 81% респондентов.

– И рост доходов граждан продолжается! Связано это с тем, в том числе, что в прошлом году в стране значительно выросла денежная масса. То есть в нашу экономику, которая на протяжении многих лет буквально задыхалась от безденежья, сегодня, наконец-то, вливается все больше и больше денег. Иными словами, в России повышается тот самый пресловутый коэффициент монетизации экономики (степень ее насыщенности денежными средствами – Ред.).

Поэтому ничего удивительного в том, что у людей (не у всех, понятно, но у очень многих) появляется «лишняя копеечка», нет. Которую они вполне резонно пускают, в том числе, и на приобретение автомобилей. А такая покупка на фоне отложенного спроса, вызванного событиями 2022-го года, сегодня крайне актуальна.

Фото globallookpress.com

Ну и, разумеется, на потребительскую активность значительно повлияло то, что с конца октября прошлого года курс рубля практически не меняется. То есть у граждан появилась уверенность, что раз он стабилен, то можно совершенно спокойно заниматься крупными приобретениями. Вот и все «секреты» роста автопродаж в начале года.

– Только вот мы забыли о том, что при нынешних ценах на новые транспортные средства россиянам, даже несмотря на явное улучшение их материального положения, все равно приходится влезать в долговую кабалу. Только в феврале было выдано более 120 000 автокредитов (+90% относительно февраля 2023-го). И это при их невероятной дороговизне – спасибо Центробанку с его нынешней ключевой ставкой. В чем прелесть такой покупки?

– Я – и как экономист, и как человек, бравший и успешно погасивший и ипотеку, и автокредиты – уверен, что практически любое подобное заимствование мало того, что мотивирует зарабатывать больше, но еще и упорядочивает твою финансовую жизнь: расходы-доходы-потребление.

Вспомним общеизвестную природу кредита: берешь фиксированную сумму здесь и сейчас, а расплачиваешься по ней в течение нескольких лет, когда у тебя и зарплата однозначно вырастет (хотя бы просто потому, что все вырастет), и, соответственно, гасить долг станет легче. Тем более, что он не будет таким обременительным, как на старте.

Фото globallookpress.com

Да и вообще кредит хорош тем, что человек, по сути, покупает время на заемные средства. То есть вместо того, чтобы копить-откладывать, ждать у моря погоды, получаешь возможность приобрести это время и совершенно спокойно планировать финансовые операции на достаточно долгую перспективу. Короче говоря, настаиваю на том, что брать машину в кредит – выгодно.

Выгодно и нужно, причем важно это делать здесь и сейчас. В противном случае будешь кататься на старье и испытывать внутреннее противоречивое чувство, когда тебе хочется, но у тебя нет возможности. А здесь ты удовлетворяешься за счет кредита, и твоя жизнь становится более яркой. И психологически, кстати, более устойчивой.

– Ну насчет психологической устойчивости при покупке авто «не на свои» с Вами, больше, чем уверен, готова будет поспорить значительная часть читателей портала «АвтоВзгляд». И их доводы просты: не дай Бог в стране после минувших выборов Президента РФ произойдут не самые приятные для электората перемены. Ну, например, тот самый курс «деревянного» власти отпустят в свободное плавание или повысят шкалу подоходного налога, а то и сделают все одновременно. Как и чем тогда расплачиваться за кредитные авто? Не придется ли отдавать свежекупленную машину банкирам, у которых она остается в залоге?

– Разумеется, определенные изменения в нашей жизни произойдут, в том числе и в фискальной политике. Однако они точно не будут связаны с основной массой населения, с теми же покупателями автомобилей. Новации затронут, очевидно, либо наиболее состоятельную часть общества, либо тех, кто традиционно относится к малообеспеченным. Это не только и не столько пенсионеры, сколько многодетные семьи.

– Какими будут эти изменения?

Фото globallookpress.com

– Не знаю. Но предполагаю, что половинчатыми и несмертельными. Например, всем очевидно, что вводить прогрессивную шкалу налогообложения необходимо. И это обязательно случится в следующем году. Но в каком виде — сегодня не скажет никто, кроме тех, кто имеет доступ к гостайне. Напомню, в ноябре прошлого года замминистра финансов Сазанов говорил, что нам не нужна прогрессивная шкала, и мы будем стоять на плоской еще неопределенно долгое время. Отсюда мой вывод о половинчатости. В любом случае катаклизмов точно не будет, так что не стоит бояться покупать новую машину.

– Жаль, что только китайскую.

– А вот это – временно. Китайцы действительно «столбят» наш рынок под себя, пока весьма успешно занимая места сбежавших из страны компаний. Причем обживаются не только в шоу-румах автодилеров, но и подгребают под себя сборочные производства, будь то столичный регион, Калининград, Питер или Нижний. Но так или иначе поставки западной автотехники возобновятся. Причем, замечу, произойдет это скорее рано, чем поздно. И нашим восточным партнерам, естественно, придется потесниться. Но как затем будет переформатироваться рынок, сегодня сказать сложно.

– Но об этом, надеюсь, мы поговорим в следующий раз. После того, как ваш корреспондент последует, может быть, Вашему совету и возьмет-таки «китайца» в кредит...