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Экономист Кричевский: автокредиты надо без опаски брать всем здесь и сейчас

По итогам двух первых месяцев года, один из которых – полупраздничный, а второй – слегка укороченный, реализация новых легковушек в России не просто выросла, а рванула в космические дали: дилерам удалось пристроить без малого 185 000 авто. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года автопродажи поднялись на 82%, вплотную приблизившись к показателям досанкционного 2021-го. Однако большинство экспертов рынка внятно объяснить случившийся скачок спроса в «неурожайное» время, всегда отличавшееся сугубой вялостью покупателей, не смогло. В итоге портал «АвтоВзгляд» попросил прокомментировать ситуацию доктора экономических наук Никиту КРИЧЕВСКОГО.

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Автор
Александр Ростарчук

Изображение Экономист Кричевский: автокредиты надо без опаски брать всем здесь и сейчас

– Профессор, чем же все-таки можно объяснить невиданное буйство потребительской активности в автосегменте последних месяцев, подтвержденное к тому же фантастическим объемом выданных автокредитов?  

– Тут все очевидно. В минувшем году в стране серьезно (по разным оценкам – на 20-30%) выросли зарплаты. И это очевидный факт.

– Вот и свежий опрос Фонда «Общественное мнение» свидетельствует, что за последние месяцы материальное положение наших соотечественников даже с учетом инфляции как минимум не изменилось, а то и улучшилось. Об этом заявили более 81% респондентов.

– И рост доходов граждан продолжается! Связано это с тем, в том числе, что в прошлом году в стране значительно выросла денежная масса. То есть в нашу экономику, которая на протяжении многих лет буквально задыхалась от безденежья, сегодня, наконец-то, вливается все больше и больше денег. Иными словами, в России повышается тот самый пресловутый коэффициент монетизации экономики (степень ее насыщенности денежными средствами – Ред.).

Поэтому ничего удивительного в том, что у людей (не у всех, понятно, но у очень многих) появляется «лишняя копеечка», нет. Которую они вполне резонно пускают, в том числе, и на приобретение автомобилей. А такая покупка на фоне отложенного спроса, вызванного событиями 2022-го года, сегодня крайне актуальна.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Ну и, разумеется, на потребительскую активность значительно повлияло то, что с конца октября прошлого года курс рубля практически не меняется. То есть у граждан появилась уверенность, что раз он стабилен, то можно совершенно спокойно заниматься крупными приобретениями. Вот и все «секреты» роста автопродаж в начале года.

– Только вот мы забыли о том, что при нынешних ценах на новые транспортные средства россиянам, даже несмотря на явное улучшение их материального положения, все равно приходится влезать в долговую кабалу. Только в феврале было выдано более 120 000 автокредитов (+90% относительно февраля 2023-го). И это при их невероятной дороговизне – спасибо Центробанку с его нынешней ключевой ставкой. В чем прелесть такой покупки?

– Я – и как экономист, и как человек, бравший и успешно погасивший и ипотеку, и автокредиты – уверен, что практически любое подобное заимствование мало того, что мотивирует зарабатывать больше, но еще и упорядочивает твою финансовую жизнь: расходы-доходы-потребление.

Вспомним общеизвестную природу кредита: берешь фиксированную сумму здесь и сейчас, а расплачиваешься по ней в течение нескольких лет, когда у тебя и зарплата однозначно вырастет (хотя бы просто потому, что все вырастет), и, соответственно, гасить долг станет легче. Тем более, что он не будет таким обременительным, как на старте.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Да и вообще кредит хорош тем, что человек, по сути, покупает время на заемные средства. То есть вместо того, чтобы копить-откладывать, ждать у моря погоды, получаешь возможность приобрести это время и совершенно спокойно планировать финансовые операции на достаточно долгую перспективу. Короче говоря, настаиваю на том, что брать машину в кредит – выгодно.

Выгодно и нужно, причем важно это делать здесь и сейчас. В противном случае будешь кататься на старье и испытывать внутреннее противоречивое чувство, когда тебе хочется, но у тебя нет возможности. А здесь ты удовлетворяешься за счет кредита, и твоя жизнь становится более яркой. И психологически, кстати, более устойчивой.

– Ну насчет психологической устойчивости при покупке авто «не на свои» с Вами, больше, чем уверен, готова будет поспорить значительная часть читателей портала «АвтоВзгляд». И их доводы просты: не дай Бог в стране после минувших выборов Президента РФ произойдут не самые приятные для электората перемены. Ну, например, тот самый курс «деревянного» власти отпустят в свободное плавание или повысят шкалу подоходного налога, а то и сделают все одновременно. Как и чем тогда расплачиваться за кредитные авто? Не придется ли отдавать свежекупленную машину банкирам, у которых она остается в залоге?

– Разумеется, определенные изменения в нашей жизни произойдут, в том числе и в фискальной политике. Однако они точно не будут связаны с основной массой населения, с теми же покупателями автомобилей. Новации затронут, очевидно, либо наиболее состоятельную часть общества, либо тех, кто традиционно относится к малообеспеченным. Это не только и не столько пенсионеры, сколько многодетные семьи.

– Какими будут эти изменения?

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

– Не знаю. Но предполагаю, что половинчатыми и несмертельными. Например, всем очевидно, что вводить прогрессивную шкалу налогообложения необходимо. И это обязательно случится в следующем году. Но в каком виде — сегодня не скажет никто, кроме тех, кто имеет доступ к гостайне. Напомню, в ноябре прошлого года замминистра финансов Сазанов говорил, что нам не нужна прогрессивная шкала, и мы будем стоять на плоской еще неопределенно долгое время. Отсюда мой вывод о половинчатости. В любом случае катаклизмов точно не будет, так что не стоит бояться покупать новую машину.

– Жаль, что только китайскую.

– А вот это – временно. Китайцы действительно «столбят» наш рынок под себя, пока весьма успешно занимая места сбежавших из страны компаний. Причем обживаются не только в шоу-румах автодилеров, но и подгребают под себя сборочные производства, будь то столичный регион, Калининград, Питер или Нижний. Но так или иначе поставки западной автотехники возобновятся. Причем, замечу, произойдет это скорее рано, чем поздно. И нашим восточным партнерам, естественно, придется потесниться. Но как затем будет переформатироваться рынок, сегодня сказать сложно.

– Но об этом, надеюсь, мы поговорим в следующий раз. После того, как ваш корреспондент последует, может быть, Вашему совету и возьмет-таки «китайца» в кредит...

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