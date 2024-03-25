Кроссовер JAC JS6 получил в России новую «умную» версию

Китайская марка JAC расширила перечень доступных для кроссовера JS6 на российском рынке комплектаций. К уже давно продающимся автомобилям в версиях Comfort и Luxury добавилось новое топовое исполнение Flagship.

Кроссовер оснастили оборудованием, которое ранее для JS6 в нашей стране было недоступно. В перечень оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, система автопереключения дальнего света на ближний, ассистент автоматического торможения, системы предупреждения о фронтальном столкновении и выезде из полосы движения, а также функция мониторинга слепых зон.

С технической точки зрения новинка ничуть не отличается от хорошо знакомых россиянам версий JAC JS6. Переднеприводный кроссовер во всех комплектациях оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 175 л. с. и 280 Нм крутящего момента, который сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

И хотя подробное описание новой версии уже появилось на официальном сайте JAC, стоимость кроссовера в исполнении Flagship там не указана — как и прайсы младших комплектаций Comfort и Luxury. Впрочем, спрятали китайцы и ценники других моделей, коих в российской линейке бренда вместе с JS6 шесть.