Семь пядей во лбу: тест-драйв 6-местного кроссовера AITO M7

Гибридные автомобили пользуются в России ничуть не большим спросом, чем электрические самобеглые повозки. Однако наши новые восточные партнеры с завидном упорством везут к нам все новые и новые транспортные средства этих «зеленых» категорий. С очередным китайским чудом – «паркетником»AITO M7 – познакомился портал «АвтоВзгляд».

Складывается такое ощущение, что автопроизводители из Поднебесной изобретают новые модели автомобилей чуть ли не ежедневно, без конца выводя на рынок очередные бренды, суббренды, субсуббренды и далее по списку. Среднестатистический российский автолюбитель уже может реально сломать голову в попытках разобраться кто есть кто. Однако нашего брата на мякине не проведешь — народ требует не хлеба и зрелищ, а качества.

Смекнув, что бюджетные «китайцы» подчас уступают по качеству даже «суперэталону надежности» — отечественному УАЗу, для чего достаточно пару раз прокатится на такси родом из Китая и немного пообщаться с водителем, российские рулевые все чаще стали обращать свой придирчивый взор на тот же «китай», но премиальный.

А что, если уж и ездить на тамошнем авто, то уж хотя бы на хорошем. Отсюда, кстати, многочисленные Li Xiang и прочие Zeekr на московских улицах, коими так гордятся их владельцы. Правда, на вопрос, где и как они собираются их ремонтировать, никто внятного ответа пока дать не может...

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А вот полноразмерный кроссовер AITO M7 сам за себя, что называется, «слово пацана» дать может, ведь на него распространяется официальная 4-летняя дилерская гарантия. Есть надежда, что хотя бы несколько лет можно ни о чем не беспокоиться. Тем более, что и выбрать довольно легко — «семерка» предлагается всего в двух версиях — Luxury и Flagship, которые практически идентичны.

Они различаются разве что колесными дисками (20 и 21 дюйм соответственно), зарядной станцией, входящей в комплект более дорогой Flagship, вооруженной к тому же сервоприводом дверей да комфортабельным задним правым креслом Zero Gravity а-ля Maybach с 14 регулировками. Кстати, в нашей тестовой машине в комплектации Luxury оно было опционально установлено. Во всем остальном обе комплектации полностью совпадают, да и ценой отличаются не сильно, вот такой вот «поднебесный» маркетинг.

Китайцы не зря в свое время перекупили ведущих автомобильных дизайнеров с мировыми именами: внешний вид большинства автомобилей от наших восточных соседей смотрятся вполне достойно. Что касается AITO M7, то машина выглядит вполне солидно и довольно сдержанно.

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Передняя часть слегка напоминает увеличенный Mitsubishi Outlander предыдущего поколения, но уже с совсем современной светодиодной оптикой, задняя же — нечто среднее между Audi Q7 и Lexus LX, только уже.

Кстати, при открытой крышке багажника, а она хотя и оборудована сервоприводом, но открывается чрезвычайно медленно, ваш корреспондент несколько раз бился головой о ее углы — угол подъема двери недостаточно высок, а мой рост всего 182 см.

Зато прямо на дверном проеме сбоку выбит VIN-номер автомобиля, что довольно удобно для гаишников и остальных экспертов. 20-дюймовые диски выглядят вполне гармонично, учитывая более чем 5-метровую длину автомобиля.

Порадовал уютный и добротно сделанный салон. Огромным цветным дисплеем с тачскрином и отличным разрешением сейчас уже мало кого удивишь, а вот отделка высококачественной кожей Nappaи алькантарой достойна всяческих похвал.

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Интерьер М7 собран очень качественно, швы — ровные, цвета материалов подобраны грамотно, нигде ничего не скрипит и не пищит, зазоры ровненькие.

Рычаг коробки выполнен в стиле «Хрустальная ручка» — смотрится дорого-богато, словно на самых дорогих версиях BMW. Салон ничем не уступает премиальным европейским и японским брендам. Правда, солнцезащитные козырьки с откидывающимися вниз магнитными крышечками, на мой взгляд, довольно спорное решение. Впрочем, такие же неудобные они и на младшем собрате AITO M5.

«Парящая» консоль между передними седоками позволяет положить множество полезных предметов, и они не будут кататься и разлетаться по салону. А третий ряд сидений складывается в идеально ровный пол и тогда багажник становится поистине огромным. Ну а чтобы облегчить доступ на третий ряд, во втором ряду расположены капитанские кресла с проходом между ними, именно поэтому AITO M7 — кроссовер 6-местный.

Причем подогрев, вентиляция и массаж доступны четырем ездокам из шести возможных. Понятное дело, что зарядить гаджеты можно от автомобиля, также имеются две розетки 12В и одна на 220В. Но самый супер — сверхудобная беспроводная зарядка сразу на два мобильных телефона, эргономично расположенная прямо перед рычагом КП.

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А вот подавляющим большинством функций AITO придется пользоваться, предварительно очень внимательно изучив и привыкнув к электронным кнопкам, скрытым в глубинах обширного меню головного планшета. А уж там есть, что поковырять — количество электронных помощников такого, что на их описание не хватит даже нескольких страниц формата А4.

Суммарная мощность гибрида — 499 л.с. (тяговая батарея емкостью 40 кВт∙ч, два электродвигателя плюс бензиновый турбомотор объемом 1,5 л). Динамика авто на уровне — 4,8 секунды требуется 2,5-тонному М7, чтобы на элетронной панели появилась заветная цифра «100». В результате AITOспособен проехать на полном заряде 40 кВТ-ной батареи и 60-литровом баке бензина свыше 1000 км. Гипотетически, должно хватить до моря.

Подавляющее большинство бюджетных «китайцев» грешат слабой шумоизоляцией, однако к AITO M7 данный нюанс не относится. Для автомобиля из Поднебесной она вполне на уровне, хотя с самым тихим в мире салоном Maybach я бы сравнивать не стал. Тем не менее, ощущения от езды очень комфортны, чему в должной степени способствует и хорошо настроенная классическая пружинная подвеска.

Фото портала АвтоВзгляд.

Да-да, «семерка» лишена новомодной пневматики, но инженерам удалось грамотно настроить независимый передний МакФерсон и заднюю многорычажку, найдя золотую середину между управляемостью и комфортом. Да и «плотный» руль добавляет позитивных ощущений от активного вождения. Нельзя придраться и к тормозам: все-таки для остановки большого тяжелого автомобиля требуются надежные и мощные механизмы.

Подводя итог, можно сказать следующее: кроссовер AITO M7 хотя и не идеальный, однако довольно качественным китайский продукт. Следует лишь помнить, что несущий кузов вкупе с клиренсом машины всего в 150 мм вряд ли позволят покорять серьезное бездорожье, зато для российских заснеженных направлений вполне подойдет, благо что кузов оцинкован. Вот только отдать за всю эту восточную роскошь придется как минимум 6 740 000 рублей.