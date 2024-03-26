Chery готовит обновление кроссовера Tiggo 7 Pro

Китайский автогигант беспрестанно обновляет свои модели. И следующий на очереди — кроссовер Tiggo 7, который на российском рынке известен как Tiggo 7 Pro.

Как это обычно бывает у Chery, сначала новый «костюмчик» обкатывают на флагманских моделях, а затем под новый фирменный стиль подгоняют и «младшие» автомобили. Так же компания поступила и с Tiggo 7 Pro: его экстерьер выполнили по образу и подобию уже известного в России Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, который, в свою очередь, пошел по стопам «восьмерки».

Модернизированный кроссовер получит новую решетку радиатора и передний бампер с узнаваемыми диодными модулями по краям, с передних крыльев исчезнут декоративные накладки, а вот задняя часть машины не изменится вовсе. Об этом свидетельствуют «шпионские» фотографии, найденные на просторах социальных сетей КНР нашими коллегами из «Китайских автомобилей».

Что касается салона, то рестайлинговый Tiggo 7 Pro в «интерьерном» смысле породнится с Tiggo 7 Pro Max, что означает объединенные в общий блок экраны цифровой приборной панели и дисплей мультимедиа, переработанный руль и измененный центральный тоннель. О переменах в технической части пока никаких сведений нет. Сроки начала продаж обновленной модели тоже пока не называются.

Напомним, Chery Tiggo 7 Pro по итогам 2023 года стал одним из самых востребованных автомобилей на российском рынке новых легковушек — кроссовер разошелся тиражом в 52 635 машин, заняв четвертое место в рейтинге продаж.